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https://sputnikarabic.ae/20220831/بعد-سقوط-إحدى-مقاتلاتها-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-الأردنية-1067105390.html
بعد سقوط إحدى مقاتلاتها... ما هي قدرات القوات الجوية الأردنية؟
بعد سقوط إحدى مقاتلاتها... ما هي قدرات القوات الجوية الأردنية؟
يمتلك الجيش الأردني 255 طائرة حربية، وتصنف قواته الجوية في المرتبة رقم 36 بين أقوى 142 قوة جوية في العالم. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T15:01+0000
2022-08-31T15:01+0000
رصد عسكري
أخبار الأردن
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وتضم القوات الجوية الأردني 44 مقاتلة وطائرة اعتراضية و4 طائرات هجومية و13 طائرة نقل عسكري، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.كما يضم سلاح الجو الأردني 56 طائرة تدريب و5 طائرات مهام خاصة، إضافة إلى 133 مروحية بينها 44 مروحية هجومية.وأعلن الجيش الأردني، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تحطم مقاتلة حربية خلال مهمة تدريبية ونجاة قائدها.يذكر أن هذا الحادث هو الثاني خلال أقل من 3 أشهر، حيث تحطمت طائرة تدريب في يونيو/ حزيران الماضي، وتسببت في مقتل طاقمها المكون من فردين.
https://sputnikarabic.ae/20220831/-تحطم-مقاتلة-أردنية-أثناء-التدريبات-ونجاة-قائدها-1067092688.html
https://sputnikarabic.ae/20220605/مصرع-طيارين-أردنيين-في-سقوط-طائرة-بمحافظة-إربد-1063108330.html
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رصد عسكري, أخبار الأردن
رصد عسكري, أخبار الأردن

بعد سقوط إحدى مقاتلاتها... ما هي قدرات القوات الجوية الأردنية؟

15:01 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / -مقاتلات حربية داخل قاعدة جوية في الأردن
مقاتلات حربية داخل قاعدة جوية في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / -
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يمتلك الجيش الأردني 255 طائرة حربية، وتصنف قواته الجوية في المرتبة رقم 36 بين أقوى 142 قوة جوية في العالم.
وتضم القوات الجوية الأردني 44 مقاتلة وطائرة اعتراضية و4 طائرات هجومية و13 طائرة نقل عسكري، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
طائرات من سلاح الجو الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
تحطم مقاتلة أردنية أثناء التدريبات ونجاة قائدها
12:10 GMT
كما يضم سلاح الجو الأردني 56 طائرة تدريب و5 طائرات مهام خاصة، إضافة إلى 133 مروحية بينها 44 مروحية هجومية.
وأعلن الجيش الأردني، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تحطم مقاتلة حربية خلال مهمة تدريبية ونجاة قائدها.
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
مصرع طيارين أردنيين في سقوط طائرة بمحافظة إربد
5 يونيو, 08:12 GMT
يذكر أن هذا الحادث هو الثاني خلال أقل من 3 أشهر، حيث تحطمت طائرة تدريب في يونيو/ حزيران الماضي، وتسببت في مقتل طاقمها المكون من فردين.
© Sputnikتفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن
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