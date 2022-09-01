https://sputnikarabic.ae/20220901/الحكومة-العمانية-توقع-3-اتفاقيات-لتنمية-القطاع-السمكي-بأكثر-من-57-مليون-ريال-عُماني-1067158406.html
الحكومة العمانية توقع 3 اتفاقيات لتنمية القطاع السمكي بأكثر من 5.7 مليون ريال عُماني
الحكومة العمانية توقع 3 اتفاقيات لتنمية القطاع السمكي بأكثر من 5.7 مليون ريال عُماني
وقعت الحكومة العمانية 3 اتفاقيات لتنمية الثروة السمكية بأكثر من 5.7 مليون ريال عماني، وهو ما يعادل 14823976.98 دولار أمريكي. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T16:54+0000
2022-09-01T16:54+0000
2022-09-01T16:54+0000
أخبار عمان
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ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم، 3 اتفاقيات لتنمية القطاع السمكي بقيمة أكثر 5.7 مليون ريال عماني، وهو ما يعادل 14823976.98 دولار أمريكي، مع شركة السلطنة لخدمات الاستثمار، وشركة كيمجي رامداس للمقاولات.وقد وقّع الاتفاقيات سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بحضور إبراهيم بن سعود البوسعيدي محافظ مسندم، ويعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وعدد من المسؤولين بالوزارة والشركات الداعمة والمنفذة للمشاريع.وأوضحت إلى أن هذه الاتفاقيات في مجموعة مشاريع مثل "إنشاء سوق الأسماك بولاية خصب، وإنشاء كواسر أمواج بقريتي الجري والغمضاء بولاية بخا، وتصميم مشروع تطوير مرسى الصيادين وتنفيذه بمنطقة خور الحجر بنيابة رأس الحد بولاية صور".ولفتت إلى أنه يشتمل على عدة مرافق، منها "قاعة لبيع الأسماك، و11 محلًّا للتقطيع، وغرفة تبريد، ووحدة إنتاج ثلج وغيرها من المرافق، ويهدف المشروع الى النهوض والارتقاء بمنظومة التسويق السمكية.
https://sputnikarabic.ae/20190904/بالفيديو-ظاهرة-غريبة-في-خليج-عمان-تسمح-للصيادين-جمع-الأسماك-بسهولة-1042795609.html
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أخبار عمان
الحكومة العمانية توقع 3 اتفاقيات لتنمية القطاع السمكي بأكثر من 5.7 مليون ريال عُماني
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وقعت الحكومة العمانية 3 اتفاقيات لتنمية الثروة السمكية بأكثر من 5.7 مليون ريال عماني، وهو ما يعادل 14823976.98 دولار أمريكي.
ووفقا لوكالة
الأنباء العمانية، فقد وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم، 3 اتفاقيات لتنمية القطاع السمكي بقيمة أكثر 5.7 مليون ريال عماني، وهو ما يعادل 14823976.98 دولار أمريكي، مع شركة السلطنة لخدمات الاستثمار، وشركة كيمجي رامداس للمقاولات.
وقد وقّع الاتفاقيات سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بحضور إبراهيم بن سعود البوسعيدي محافظ مسندم، ويعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وعدد من المسؤولين بالوزارة والشركات الداعمة والمنفذة للمشاريع.
وأوضحت إلى أن هذه الاتفاقيات في مجموعة مشاريع مثل "إنشاء سوق الأسماك بولاية خصب، وإنشاء كواسر أمواج بقريتي الجري والغمضاء بولاية بخا، وتصميم مشروع تطوير مرسى الصيادين وتنفيذه بمنطقة خور الحجر بنيابة رأس الحد بولاية صور".
وأشارت إلى أن "سوق للأسماك بميناء الصيد البحري بخصب"، ستقوم به شركة السلطنة لخدمات الاستثمار، على مساحة بناء تقدر بـ 2386 متر مربع مكوّن من دورين.
ولفتت إلى أنه يشتمل على عدة مرافق، منها "قاعة لبيع الأسماك، و11 محلًّا للتقطيع، وغرفة تبريد، ووحدة إنتاج ثلج وغيرها من المرافق، ويهدف المشروع الى النهوض والارتقاء بمنظومة التسويق السمكية.