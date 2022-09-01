عربي
https://sputnikarabic.ae/20220901/الحكومة-العمانية-توقع-3-اتفاقيات-لتنمية-القطاع-السمكي-بأكثر-من-57-مليون-ريال-عُماني-1067158406.html
الحكومة العمانية توقع 3 اتفاقيات لتنمية القطاع السمكي بأكثر من 5.7 مليون ريال عُماني
الحكومة العمانية توقع 3 اتفاقيات لتنمية القطاع السمكي بأكثر من 5.7 مليون ريال عُماني
وقعت الحكومة العمانية 3 اتفاقيات لتنمية الثروة السمكية بأكثر من 5.7 مليون ريال عماني، وهو ما يعادل 14823976.98 دولار أمريكي. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T16:54+0000
2022-09-01T16:54+0000
أخبار عمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052623225_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_3df4aa5697e13219d82e53dd21145386.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم، 3 اتفاقيات لتنمية القطاع السمكي بقيمة أكثر 5.7 مليون ريال عماني، وهو ما يعادل 14823976.98 دولار أمريكي، مع شركة السلطنة لخدمات الاستثمار، وشركة كيمجي رامداس للمقاولات.وقد وقّع الاتفاقيات سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بحضور إبراهيم بن سعود البوسعيدي محافظ مسندم، ويعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وعدد من المسؤولين بالوزارة والشركات الداعمة والمنفذة للمشاريع.وأوضحت إلى أن هذه الاتفاقيات في مجموعة مشاريع مثل "إنشاء سوق الأسماك بولاية خصب، وإنشاء كواسر أمواج بقريتي الجري والغمضاء بولاية بخا، وتصميم مشروع تطوير مرسى الصيادين وتنفيذه بمنطقة خور الحجر بنيابة رأس الحد بولاية صور".ولفتت إلى أنه يشتمل على عدة مرافق، منها "قاعة لبيع الأسماك، و11 محلًّا للتقطيع، وغرفة تبريد، ووحدة إنتاج ثلج وغيرها من المرافق، ويهدف المشروع الى النهوض والارتقاء بمنظومة التسويق السمكية.
https://sputnikarabic.ae/20190904/بالفيديو-ظاهرة-غريبة-في-خليج-عمان-تسمح-للصيادين-جمع-الأسماك-بسهولة-1042795609.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052623225_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_71ea23d51c75640d2a26e26c43d78bf7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار عمان
أخبار عمان

الحكومة العمانية توقع 3 اتفاقيات لتنمية القطاع السمكي بأكثر من 5.7 مليون ريال عُماني

16:54 GMT 01.09.2022
© Photo / pixabay/PIRO4D أسماك القرش أسفل مياه البحر
أسماك القرش أسفل مياه البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Photo / pixabay/PIRO4D
تابعنا عبرTelegram
وقعت الحكومة العمانية 3 اتفاقيات لتنمية الثروة السمكية بأكثر من 5.7 مليون ريال عماني، وهو ما يعادل 14823976.98 دولار أمريكي.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم، 3 اتفاقيات لتنمية القطاع السمكي بقيمة أكثر 5.7 مليون ريال عماني، وهو ما يعادل 14823976.98 دولار أمريكي، مع شركة السلطنة لخدمات الاستثمار، وشركة كيمجي رامداس للمقاولات.
أسماك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2019
بالفيديو... ظاهرة غريبة في خليج عمان تسمح للصيادين جمع الأسماك بسهولة
4 سبتمبر 2019, 13:48 GMT
وقد وقّع الاتفاقيات سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بحضور إبراهيم بن سعود البوسعيدي محافظ مسندم، ويعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وعدد من المسؤولين بالوزارة والشركات الداعمة والمنفذة للمشاريع.
وأوضحت إلى أن هذه الاتفاقيات في مجموعة مشاريع مثل "إنشاء سوق الأسماك بولاية خصب، وإنشاء كواسر أمواج بقريتي الجري والغمضاء بولاية بخا، وتصميم مشروع تطوير مرسى الصيادين وتنفيذه بمنطقة خور الحجر بنيابة رأس الحد بولاية صور".

وأشارت إلى أن "سوق للأسماك بميناء الصيد البحري بخصب"، ستقوم به شركة السلطنة لخدمات الاستثمار، على مساحة بناء تقدر بـ 2386 متر مربع مكوّن من دورين.

ولفتت إلى أنه يشتمل على عدة مرافق، منها "قاعة لبيع الأسماك، و11 محلًّا للتقطيع، وغرفة تبريد، ووحدة إنتاج ثلج وغيرها من المرافق، ويهدف المشروع الى النهوض والارتقاء بمنظومة التسويق السمكية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала