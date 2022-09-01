https://sputnikarabic.ae/20220901/الصين-تقول-إن-تقرير-الأمم-المتحدة-بشأن-شينجيانغ-تم-التخطيط-له-من-قبل-أمريكا-1067118854.html
الصين تقول إن تقرير الأمم المتحدة بشأن شينجيانغ تم التخطيط له من قبل أمريكا
الصين تقول إن تقرير الأمم المتحدة بشأن شينجيانغ تم التخطيط له من قبل أمريكا
ردت البعثة الصينية في الأمم المتحدة على تقرير الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بشأن شينجيانغ الذي يتهمها بارتكاب أعمال مزعومة قد تكون "جرائم دولية". 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T03:42+0000
2022-09-01T03:42+0000
2022-09-01T03:42+0000
الصين
منظمة الأمم المتحدة
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وقالت الصين، إن التقرير تم التخطيط له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية والقوات المناهضة للصين.وأعربت الصين عن "عدم رضاها الشديد" عن التقرير، مؤكدة أنها تعارضه بقوة، وفقا لوكالة رويترز.كانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حذرت في تقرير نشرته ليل الأربعاء-الخميس، من أن الانتهاكات التي يتعرّض لها أفراد من الأقليّة المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني قد ترقى إلى مستوى "جرائم ضدّ الإنسانية".وقال التقرير، إنّ "نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الأويغور وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة... قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية، وبالتحديد جرائم ضدّ الإنسانية".
https://sputnikarabic.ae/20220830/الصين-تكشف-عن-أرقام-في-الذكرى-الأولى-لانسحاب-الجيش-الأمريكي-من-أفغانستان-1067042435.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, منظمة الأمم المتحدة
الصين, منظمة الأمم المتحدة
الصين تقول إن تقرير الأمم المتحدة بشأن شينجيانغ تم التخطيط له من قبل أمريكا
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ردت البعثة الصينية في الأمم المتحدة على تقرير الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بشأن شينجيانغ الذي يتهمها بارتكاب أعمال مزعومة قد تكون "جرائم دولية".
وقالت الصين، إن التقرير تم التخطيط له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية
والدول الغربية والقوات المناهضة للصين.
وأعربت الصين عن "عدم رضاها الشديد" عن التقرير، مؤكدة أنها تعارضه بقوة، وفقا لوكالة
رويترز.
كانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حذرت في تقرير نشرته ليل الأربعاء-الخميس، من أن الانتهاكات التي يتعرّض لها أفراد من الأقليّة المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني قد ترقى إلى مستوى "جرائم ضدّ الإنسانية".
وقال التقرير، إنّ "نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الأويغور وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة... قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية، وبالتحديد جرائم ضدّ الإنسانية".