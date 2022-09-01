https://sputnikarabic.ae/20220901/المجلس-الأوروبي-اجتماع-الشراكة-بين-الاتحاد-وأوكرانيا-في-الـ-5-من-سبتمبر-1067144802.html
المجلس الأوروبي: اجتماع الشراكة بين الاتحاد وأوكرانيا في الـ 5 من سبتمبر
المجلس الأوروبي: اجتماع الشراكة بين الاتحاد وأوكرانيا في الـ 5 من سبتمبر
أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، أن اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا سوف يعقد في الـ 5 من سبتمبر/ أيلول المقبل. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T13:29+0000
2022-09-01T13:29+0000
2022-09-01T13:29+0000
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بروكسل - سبوتنيك. ووفقا لبيان له أكد المجلس الأوروبي، أن الاجتماع الثامن لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من المقرر عقده في بروكسل يوم 5 سبتمبر.وقال البيان: "سيناقش مجلس الشراكة جدول الأعمال الثنائي بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، ولا سيما تنفيذ اتفاقية الشراكة وحالة التعاون بين الجانبين".وبحسب البيان، سيرأس الاجتماع رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.وفي الـ 23 من يونيو/حزيران 2022، وافق رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا صفة المرشحين للانضمام إلى الاتحاد، واعدين بأنهم سيتخذون المزيد من الخطوات بعد استيفاء أوكرانيا للشروط التي صاغتها المفوضية الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20220717/لافروف-ترشيح-أوكرانيا-ومولدوفا-للانضمام-للاتحاد-الأوروبي-جزء-من-مناورة-جيوسياسية-ضد-روسيا-1065202320.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
المجلس الأوروبي: اجتماع الشراكة بين الاتحاد وأوكرانيا في الـ 5 من سبتمبر
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أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، أن اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا سوف يعقد في الـ 5 من سبتمبر/ أيلول المقبل.
بروكسل - سبوتنيك. ووفقا لبيان له أكد المجلس الأوروبي، أن الاجتماع الثامن
لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من المقرر عقده في بروكسل يوم 5 سبتمبر.
وقال البيان: "سيناقش مجلس الشراكة جدول الأعمال الثنائي بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، ولا سيما تنفيذ اتفاقية الشراكة وحالة التعاون بين الجانبين".
وأشار إلى أن طلب كييف لعضوية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي سيكون على جدول الأعمال.
وبحسب البيان، سيرأس الاجتماع رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
يشار إلى أن مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، تأسس في عام 2014 بعد توقيع اتفاقية الشراكة بين بروكسل وكييف لبدء اندماج أوكرانيا السياسي والاقتصادي في الاتحاد.
وفي الـ 23 من يونيو/حزيران 2022، وافق رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا صفة المرشحين للانضمام إلى الاتحاد، واعدين بأنهم سيتخذون المزيد من الخطوات بعد استيفاء أوكرانيا للشروط التي صاغتها المفوضية الأوروبية.