https://sputnikarabic.ae/20220901/بايدن-يتهم-الموالين-لترامب-بالسعي-إلى-إعادة-أمريكا-إلى-الوراء-1067166440.html

بايدن يتهم الموالين لترامب بالسعي إلى إعادة أمريكا "إلى الوراء"

بايدن يتهم الموالين لترامب بالسعي إلى إعادة أمريكا "إلى الوراء"

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، أنصار سلفه دونالد ترامب بالسعي إلى إعادة الولايات المتحدة "إلى الوراء" وحذر من أن الديمقراطية في البلاد ليست في... 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T22:32+0000

2022-09-01T22:32+0000

2022-09-01T22:32+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بايدن وفقا لمقتطفات من خطاب سيلقيه في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: "قوات ماغا مصممة على إعادة هذا البلد إلى الوراء"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وأضاف: "الخلف لأمريكا حيث لا يوجد حق في الاختيار، ولا الحق في الخصوصية، ولا الحق في وسائل منع الحمل، ولا الحق في الزواج من من تحب".وتابع: "لفترة طويلة، طمأننا أنفسنا بأن الديمقراطية الأمريكية مضمونة، لكنه ليس كذلك. يجب أن ندافع عنها. قوموا بحمايتها. قفوا من أجل ذلك. كل واحد منا".يشار إلى أن بايدن سيلقي خطابه - المقرر عقده في الساعة 8:00 مساء (0000 بتوقيت غرينتش) - بالقرب من المبنى الذي اعتمد فيه إعلان الاستقلال والدستور الأمريكي منذ أكثر من قرنين من الزمان.ويسعى الرئيس إلى إعطاء حزبه الديمقراطي دفعة قبل أن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر، مع السيطرة على الكونغرس للفترة المتبقية من ولايته الأولى.ومن المرجح أن تثبت ولاية بنسلفانيا، وهي تاريخيا ولاية رئيسية في ساحة المعركة في السياسة الأمريكية، أنها حاسمة لكلا الحزبين في الانتخابات النصفية.

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