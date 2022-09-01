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https://sputnikarabic.ae/20220901/بايدن-يتهم-الموالين-لترامب-بالسعي-إلى-إعادة-أمريكا-إلى-الوراء-1067166440.html
بايدن يتهم الموالين لترامب بالسعي إلى إعادة أمريكا "إلى الوراء"
بايدن يتهم الموالين لترامب بالسعي إلى إعادة أمريكا "إلى الوراء"
اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، أنصار سلفه دونالد ترامب بالسعي إلى إعادة الولايات المتحدة "إلى الوراء" وحذر من أن الديمقراطية في البلاد ليست في... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T22:32+0000
2022-09-01T22:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن وفقا لمقتطفات من خطاب سيلقيه في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: "قوات ماغا مصممة على إعادة هذا البلد إلى الوراء"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وأضاف: "الخلف لأمريكا حيث لا يوجد حق في الاختيار، ولا الحق في الخصوصية، ولا الحق في وسائل منع الحمل، ولا الحق في الزواج من من تحب".وتابع: "لفترة طويلة، طمأننا أنفسنا بأن الديمقراطية الأمريكية مضمونة، لكنه ليس كذلك. يجب أن ندافع عنها. قوموا بحمايتها. قفوا من أجل ذلك. كل واحد منا".يشار إلى أن بايدن سيلقي خطابه - المقرر عقده في الساعة 8:00 مساء (0000 بتوقيت غرينتش) - بالقرب من المبنى الذي اعتمد فيه إعلان الاستقلال والدستور الأمريكي منذ أكثر من قرنين من الزمان.ويسعى الرئيس إلى إعطاء حزبه الديمقراطي دفعة قبل أن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر، مع السيطرة على الكونغرس للفترة المتبقية من ولايته الأولى.ومن المرجح أن تثبت ولاية بنسلفانيا، وهي تاريخيا ولاية رئيسية في ساحة المعركة في السياسة الأمريكية، أنها حاسمة لكلا الحزبين في الانتخابات النصفية.
https://sputnikarabic.ae/20220826/البيت-الأبيض-تصرفات-بعض-أنصار-ترامب-تتوافق-مع-تعريف-الفاشية-1066886986.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يتهم الموالين لترامب بالسعي إلى إعادة أمريكا "إلى الوراء"

22:32 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / POOL
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اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، أنصار سلفه دونالد ترامب بالسعي إلى إعادة الولايات المتحدة "إلى الوراء" وحذر من أن الديمقراطية في البلاد ليست في مأمن.
وقال بايدن وفقا لمقتطفات من خطاب سيلقيه في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: "قوات ماغا مصممة على إعادة هذا البلد إلى الوراء"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
البيت الأبيض: تصرفات بعض أنصار ترامب تتوافق مع تعريف "الفاشية"
26 أغسطس, 20:59 GMT
وأضاف: "الخلف لأمريكا حيث لا يوجد حق في الاختيار، ولا الحق في الخصوصية، ولا الحق في وسائل منع الحمل، ولا الحق في الزواج من من تحب".
وتابع: "لفترة طويلة، طمأننا أنفسنا بأن الديمقراطية الأمريكية مضمونة، لكنه ليس كذلك. يجب أن ندافع عنها. قوموا بحمايتها. قفوا من أجل ذلك. كل واحد منا".
يشار إلى أن بايدن سيلقي خطابه - المقرر عقده في الساعة 8:00 مساء (0000 بتوقيت غرينتش) - بالقرب من المبنى الذي اعتمد فيه إعلان الاستقلال والدستور الأمريكي منذ أكثر من قرنين من الزمان.
ويسعى الرئيس إلى إعطاء حزبه الديمقراطي دفعة قبل أن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر، مع السيطرة على الكونغرس للفترة المتبقية من ولايته الأولى.
ومن المرجح أن تثبت ولاية بنسلفانيا، وهي تاريخيا ولاية رئيسية في ساحة المعركة في السياسة الأمريكية، أنها حاسمة لكلا الحزبين في الانتخابات النصفية.
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