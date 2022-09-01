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https://sputnikarabic.ae/20220901/رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-باكستان-جارة-جيدة-وتتمتع-بمكانة-لدى-مسؤولينا-العسكريين-1067145673.html
رئيس أركان الجيش الإيراني: باكستان جارة جيدة وتتمتع بمكانة لدى مسؤولينا العسكريين
رئيس أركان الجيش الإيراني: باكستان جارة جيدة وتتمتع بمكانة لدى مسؤولينا العسكريين
قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن بلاده لا تواجه أي قيود على توسيع التعاون العسكري الإيراني بعد رفع حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T13:38+0000
2022-09-01T13:38+0000
إيران
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ونقلت وكالة "إرنا" عن اللواء محمد باقري، تصريحاته خلال اجتماع مع اللواء ظهير أحمد، قائد القوات الجوية الباكستانية في مقر قيادة القوات المسلحة الإيرانية، والتي أوضح خلالها أن "باكستان جارة جيدة جدا لإيران وتتمتع بمكانة خاصة لدى المسؤولين العسكريين والحكوميين الإيرانيين".في السياق ذاته، أعرب باقري عن تألمه لسقوط الضحايا جراء الفيضانات في باكستان، متمنيا السيطرة على تداعيات هذه الكارثة الطبيعية في أسرع وقت ممكن، وحل مشاكل الشعب الباكستاني.وأبدى باقري استعداد بلاده لمساعدة باكستان بما تستطيع لحل المشاكل التي سببتها الفيضانات، مشددا على أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر، موضحا أن القادة العسكريين لكلا الجانبين لعبوا دورا خاصا في تطوير العلاقات، ومن هنا أود أن أنقل تحياتي للجنرال "باجوا".وشدد باقري على أن أمن باكستان من أمن ايران، وأن إيران لن تتردد في القيام بكل ما في وسعها لاستتباب الأمن في باكستان، مضيفا : فيما يتعلق بالتعاون العسكري، هناك بالفعل علاقات، لكنها بالتأكيد يمكن أن تتوسع من حيث التنوع والعمق، ونحن على استعداد تام لهذه المسألة.
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إيران, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار العالم الآن

رئيس أركان الجيش الإيراني: باكستان جارة جيدة وتتمتع بمكانة لدى مسؤولينا العسكريين

13:38 GMT 01.09.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن بلاده لا تواجه أي قيود على توسيع التعاون العسكري الإيراني بعد رفع حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة "إرنا" عن اللواء محمد باقري، تصريحاته خلال اجتماع مع اللواء ظهير أحمد، قائد القوات الجوية الباكستانية في مقر قيادة القوات المسلحة الإيرانية، والتي أوضح خلالها أن "باكستان جارة جيدة جدا لإيران وتتمتع بمكانة خاصة لدى المسؤولين العسكريين والحكوميين الإيرانيين".
في السياق ذاته، أعرب باقري عن تألمه لسقوط الضحايا جراء الفيضانات في باكستان، متمنيا السيطرة على تداعيات هذه الكارثة الطبيعية في أسرع وقت ممكن، وحل مشاكل الشعب الباكستاني.
وأبدى باقري استعداد بلاده لمساعدة باكستان بما تستطيع لحل المشاكل التي سببتها الفيضانات، مشددا على أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر، موضحا أن القادة العسكريين لكلا الجانبين لعبوا دورا خاصا في تطوير العلاقات، ومن هنا أود أن أنقل تحياتي للجنرال "باجوا".
وشدد باقري على أن أمن باكستان من أمن ايران، وأن إيران لن تتردد في القيام بكل ما في وسعها لاستتباب الأمن في باكستان، مضيفا : فيما يتعلق بالتعاون العسكري، هناك بالفعل علاقات، لكنها بالتأكيد يمكن أن تتوسع من حيث التنوع والعمق، ونحن على استعداد تام لهذه المسألة.
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