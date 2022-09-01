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https://sputnikarabic.ae/20220901/زيلينسكي-يحث-الإسرائيليين-على-عدم-القدوم-إلى-أومان-الأوكرانية-خلال-الأعياد-اليهودية-1067146303.html
زيلينسكي يحث الإسرائيليين على عدم القدوم إلى أومان الأوكرانية خلال الأعياد اليهودية
زيلينسكي يحث الإسرائيليين على عدم القدوم إلى أومان الأوكرانية خلال الأعياد اليهودية
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي دعا الإسرائيليين لعدم القدوم إلى مدينة أومان في أوكرانيا... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T13:54+0000
2022-09-01T13:54+0000
العالم
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ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا رسميا وجاء فيه: "تحدث رئيس الوزراء يائير لابيد اليوم مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الذي دعا المواطنين الإسرائيليين بعدم القدوم إلى مدينة أومان خلال الأعياد اليهودية المقبلة بسبب المخاطر والحرب".كما أشار البيان إلى أنهما ناقشا الوضع في أوكرانيا، حيث دعا لابيد إلى إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الأعمال العدائية، معربا عن تعازيه لأسر القتلى والمصابين.وتوترت العلاقات بين روسيا وإسرائيل بعد أن قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وزعيم ألمانيا النازية أودولف هتلر، متشابهين لأن لكلاهما أصول يهودية، ما دفع الخارجية الإسرائيلية، إلى استدعاء السفير الروسي لديها، من أجل جلسة توضيح، مطالبة موسكو بالاعتذار.وردت وزارة الخارجية الروسية، على هذه المطالبات بقولها: "لاحظنا إطلاق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تصريحات ضد الإرهاب التي تشرح مسار الحكومة الإسرائيلية الحالية الداعمة لنظام النازيين الجدد في كييف".
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العالم

زيلينسكي يحث الإسرائيليين على عدم القدوم إلى أومان الأوكرانية خلال الأعياد اليهودية

13:54 GMT 01.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي دعا الإسرائيليين لعدم القدوم إلى مدينة أومان في أوكرانيا خلال الأعياد اليهودية المقبلة.
ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا رسميا وجاء فيه: "تحدث رئيس الوزراء يائير لابيد اليوم مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الذي دعا المواطنين الإسرائيليين بعدم القدوم إلى مدينة أومان خلال الأعياد اليهودية المقبلة بسبب المخاطر والحرب".
كما أشار البيان إلى أنهما ناقشا الوضع في أوكرانيا، حيث دعا لابيد إلى إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الأعمال العدائية، معربا عن تعازيه لأسر القتلى والمصابين.
وتوترت العلاقات بين روسيا وإسرائيل بعد أن قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وزعيم ألمانيا النازية أودولف هتلر، متشابهين لأن لكلاهما أصول يهودية، ما دفع الخارجية الإسرائيلية، إلى استدعاء السفير الروسي لديها، من أجل جلسة توضيح، مطالبة موسكو بالاعتذار.
وردت وزارة الخارجية الروسية، على هذه المطالبات بقولها: "لاحظنا إطلاق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تصريحات ضد الإرهاب التي تشرح مسار الحكومة الإسرائيلية الحالية الداعمة لنظام النازيين الجدد في كييف".
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