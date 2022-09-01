https://sputnikarabic.ae/20220901/فرنسا-تأمل-في-إصلاح-محطات-الطاقة-النووية-قريبا-لتجنب-العودة-إلى-طاقة-الفحم-1067156090.html

فرنسا تأمل في إصلاح محطات الطاقة النووية قريبا لتجنب العودة إلى طاقة الفحم

فرنسا تأمل في إصلاح محطات الطاقة النووية قريبا لتجنب العودة إلى طاقة الفحم

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الخميس، إنه يجب على شركة الطاقة الحكومية الوفاء بالمواعيد النهائية لإصلاح محطات الطاقة النووية، حتى تتمكن... 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T15:49+0000

2022-09-01T15:49+0000

2022-09-01T15:49+0000

أخبار فرنسا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101486/33/1014863383_0:79:1000:642_1920x0_80_0_0_af103a00f8339dadcbdebd723f9266b7.jpg

باريس - سبوتنيك. في 25 أغسطس/ آب أجلت شركة "إي دي إف" المملوكة للدولة تشغيل 4 من أصل 12 مفاعلا نوويا تم إغلاقها للصيانة بسبب التآكل في مايو/ أيار. حاليا، لا يزال 32 من أصل 56 مفاعلا نوويا في فرنسا مغلقا.وذكرت بورن لإذاعة "فرانس إنتر": "آمل حقا أن تنتهي "إي دي إف" من برنامج إعادة تشغيل المفاعل في الأسابيع والأشهر المقبلة، وهذا سيسمح لنا بتجنب الحاجة إلى إعادة تشغيل محطة الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم".في وقت سابق من هذا الأسبوع، ألقى الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته للشركة جان برنارد ليفي، باللوم على الحكومة الفرنسية في النقص في الموظفين المدربين القادرين على إدارة محطات الطاقة النووية بفعالية بسبب الدورة التي تم اتخاذها في وقت سابق لتقليل حصة الطاقة النووية في محفظة الطاقة في البلاد.على الرغم من أن فرنسا تسعى للوصول إلى خفض بنسبة 50% في استهلاك الطاقة النووية بحلول عام 2035، إلا أن هذا النوع من الطاقة لا يزال مطلوبا، وفقا لرئيسة الوزراء.وقالت بورن: "حقيقة أننا أوقفنا تشغيل وحدتي طاقة في محطة فيسنهايم النووية نتيجة للقرارات المتخذة خلال رئاسة فرانسوا هولاند لا يعني أننا لم نطمئن شركة الطاقة بالحاجة إلى مواصلة إنتاج الطاقة النووية".صرحت السلطات الفرنسية في يوليو/ تموز أنها تبحث في إعادة تشغيل محطة "سانت أفولد" لتوليد الطاقة التي تعمل بالفحم في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد لإنتاج الكهرباء عند ذروة الاستهلاك.

https://sputnikarabic.ae/20220831/رئيسة-وزراء-فرنسا-تحذر-من-سيناريو-الشتاء-الأسود-وقطع-الكهرباء-عن-المنازل-1067105159.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا