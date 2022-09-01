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لافروف: روسيا مهتمة بتطوير علاقات استراتيجية مع إسرائيل
لافروف: روسيا مهتمة بتطوير علاقات استراتيجية مع إسرائيل
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صباح اليوم الخميس، أن لموسكو مصلحة استراتيجية في تطوير العلاقات مع إسرائيل. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T09:16+0000
2022-09-01T09:16+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال خطابه في "يوم المعرفة" في معهد موسكو للعلاقات الدولية وجاء فيه: "بالرغم من بعض التقلبات في العلاقات مع إسرائيل ومع الحكومة الإسرائيلية الحالية، فإننا بالطبع لدينا مصلحة استراتيجية في تطوير العلاقات مع هذا البلد وبناء مؤسسة اقتصادية وتكنولوجية وثقافية وصحية".وكانت وزارة العدل الروسية قد رفعت دعوى قضائية على الوكالة اليهودية في روسيا "سوخنوت"، مطالبة بتصفية أعمالها في البلاد.وقالت محكمة "باسماني" في موسكو، لوكالة "سبوتنيك": "تلقت المحكمة دعوى قضائية من الدائرة الرئيسية بوزارة العدل في موسكو، بشأن تصفية منظمة الوكالة اليهودية سوخنوت، غير الربحية والمستقلة، لدعم العلاقات مع الجالية اليهودية".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل الروسية، أنها أكملت فحص وتدقيق وثائق منظمة الوكالة اليهودية، دون الكشف عن نتائج المراجعة.وذكرت وسائل الإعلام، أن السلطات الروسية أرسلت إلى الوكالة اليهودية، التي تتعامل مع قضايا العودة (الهجرة) إلى إسرائيل، طلبًا بوقف أنشطتها في روسيا. ونفت المنظمة المعلومات حول إنهاء عملها في روسيا؛ لافتة إلى أن الاتصالات مع السلطات الروسية تجري بشكل مستمر.
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لافروف: روسيا مهتمة بتطوير علاقات استراتيجية مع إسرائيل

09:16 GMT 01.09.2022
© Sputnikمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أديس أبابا، إثيوبيا
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صباح اليوم الخميس، أن لموسكو مصلحة استراتيجية في تطوير العلاقات مع إسرائيل.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال خطابه في "يوم المعرفة" في معهد موسكو للعلاقات الدولية وجاء فيه: "بالرغم من بعض التقلبات في العلاقات مع إسرائيل ومع الحكومة الإسرائيلية الحالية، فإننا بالطبع لدينا مصلحة استراتيجية في تطوير العلاقات مع هذا البلد وبناء مؤسسة اقتصادية وتكنولوجية وثقافية وصحية".
وكانت وزارة العدل الروسية قد رفعت دعوى قضائية على الوكالة اليهودية في روسيا "سوخنوت"، مطالبة بتصفية أعمالها في البلاد.

وقالت محكمة "باسماني" في موسكو، لوكالة "سبوتنيك": "تلقت المحكمة دعوى قضائية من الدائرة الرئيسية بوزارة العدل في موسكو، بشأن تصفية منظمة الوكالة اليهودية سوخنوت، غير الربحية والمستقلة، لدعم العلاقات مع الجالية اليهودية".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل الروسية، أنها أكملت فحص وتدقيق وثائق منظمة الوكالة اليهودية، دون الكشف عن نتائج المراجعة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن السلطات الروسية أرسلت إلى الوكالة اليهودية، التي تتعامل مع قضايا العودة (الهجرة) إلى إسرائيل، طلبًا بوقف أنشطتها في روسيا. ونفت المنظمة المعلومات حول إنهاء عملها في روسيا؛ لافتة إلى أن الاتصالات مع السلطات الروسية تجري بشكل مستمر.
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