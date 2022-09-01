https://sputnikarabic.ae/20220901/محمود-عباس-يتسلم-أول-نسخة-من-جواز-السفر-الفلسطيني-البيومتري-صورة-1067154270.html
محمود عباس يتسلم أول نسخة من جواز السفر الفلسطيني "البيومتري"... صورة
محمود عباس يتسلم أول نسخة من جواز السفر الفلسطيني "البيومتري"... صورة
تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، أول نسخة من جواز السفر الفلسطيني "البيومتري". 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T15:17+0000
2022-09-01T15:17+0000
2022-09-01T15:17+0000
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
العالم العربي
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، جاء ذلك خلال قيام عباس بجولة تفقدية لمقر مديرية الجوازات العامة، للاطلاع على سير العمل بإطلاق جواز السفر الفلسطيني "البيومتري" وفق أحدث المواصفات المعتمدة دوليا.بدوره، قال الرئيس الفلسطيني إن "هذه بشرى سارة للمواطنين، ومفخرة لنا جميعا بأن يكون جواز السفر الفلسطيني الجديد يعمل وفق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة من أرقى دول العالم".وأضاف: "نثمن الجهود المميزة لطواقم وزارة الداخلية الفلسطينية التي تعمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل سفرهم في الموانئ والمطارات الدولية".وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، أن جواز السفر "البيومتري" آمن وغير قابل للتزوير، ويؤهل صاحبه للتنقل بشكل أسهل حول العالم.كما أشار إلى أن المواطنين يستطيعون الحصول عليه اعتبارا من اليوم الخميس من مديريات وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن رسوم استصداره ستبقى كما هي 210 شيكل.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, العالم العربي
محمود عباس يتسلم أول نسخة من جواز السفر الفلسطيني "البيومتري"... صورة
تابعنا عبر
تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، أول نسخة من جواز السفر الفلسطيني "البيومتري".
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، جاء ذلك خلال قيام عباس بجولة تفقدية لمقر مديرية الجوازات العامة، للاطلاع على سير العمل بإطلاق جواز السفر الفلسطيني "البيومتري" وفق أحدث المواصفات المعتمدة دوليا.
بدوره، قال الرئيس الفلسطيني إن "هذه بشرى سارة للمواطنين، ومفخرة لنا جميعا بأن يكون جواز السفر الفلسطيني الجديد يعمل وفق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة من أرقى دول العالم".
وأضاف: "نثمن الجهود المميزة لطواقم وزارة الداخلية الفلسطينية التي تعمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل سفرهم في الموانئ والمطارات الدولية".
وفي السياق ذاته، أكد
وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، أن جواز السفر "البيومتري" آمن وغير قابل للتزوير، ويؤهل صاحبه للتنقل بشكل أسهل حول العالم.
وأوضح أن قراءة هذا الجواز تتم من خلال الأجهزة الإلكترونية دون الحاجة للمرور عبر غرف ختم الجوازات التقليدية، فهو يتضمن شريطا ممغنطا أسود، يظهر معلومات مفصلة عن حامله فور تمريره على الحاسوب في المطارات، ما سيسهم في تقليل وقت الانتظار وتسهيل حركة المسافرين في المطارات.
كما أشار إلى أن المواطنين يستطيعون الحصول عليه اعتبارا من اليوم الخميس من مديريات وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن رسوم استصداره ستبقى كما هي 210 شيكل.