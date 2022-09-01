https://sputnikarabic.ae/20220901/نوفاك-شركات-النفط-الروسية-تستعد-لفرض-حظر-أوروبي-على-النفط-الروسي-1067150065.html

نوفاك: شركات النفط الروسية تستعد لفرض حظر أوروبي على النفط الروسي

نوفاك: شركات النفط الروسية تستعد لفرض حظر أوروبي على النفط الروسي

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط من روسيا، مشيرا إلى أن جميع الخطط... 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T14:31+0000

2022-09-01T14:31+0000

2022-09-01T14:31+0000

اقتصاد

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع انهيار إنتاج النفط في روسيا في شهر ديسمبر/كانون الأول على خلفية الحظر الذي يعد له الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي: "شركاتنا تعرف بشأن شهر ديسمبر (بشأن فرض حظر أوروبي على النفط الروسي) وتستعد لذلك. بالتأكيد سيأخذونه في الاعتبار، وبالتالي تم وضع جميع الخطط للحفاظ على المستويات الحالية".وأكد نوفاك أن "فرض قيود على أسعار النفط الروسي سيدمر السوق، والمنتجون الآخرون لا يستجيبون لهذه العبثية بشكل إيجابي".وأضاف نوفاك: "لقد أظهر التعاون الذي تم تحقيقه في عام 2016 فعاليته في مختلف المواقف. لقد نجحنا في اجتياز الأزمة، فترة جائحة 2020، لذا فإن وجهة نظري هي أننا بحاجة إلى مواصلة هذا التعاون. ناقشنا هذا الأمر مع شركات النفط لدينا وهم يدعمونه أيضًا. أعني فترة ما بعد عام 2022. مع شركاء أوبك+... في الخريف، سنناقش على الأرجح تمديد تعاوننا".وأشار نوفاك إلى أن إنتاج النفط والمكثفات في روسيا بحلول نهاية العام الجاري قد يبلغ 520-525 مليون طن، أي على مستوى الإنتاج خلال العام الماضي تقريبا، حيث بلغ الإنتاج حينها 524 مليون طن.وقال: "لقد قلت إنه سيكون لدينا على مستوى العام الماضي، أي 520-525 مليون طن... حتى الآن، لدينا زيادة بنسبة 3.3 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى مقارنة بالعام الماضي. لم أطلع على بيانات شهر أغسطس/آب حتى الآن. لكني لا أرى أي انحراف".وأعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي، أن وزراء المالية بمجموعة السبع، سيناقشون حلال اجتماع في وقت لاحق هذا الأسبوع، إمكانية وضع سقف لسعر النفط الروسي، بهدف خفض عائدات الطاقة التي تجنيها روسيا.وأعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار، في بيان جماعي صدر عنها، مطلع الشهر الماضي، أنها تدرس إمكانية فرض حظر شامل على جميع الخدمات التي تسمح لروسيا بنقل النفط الخام والمنتجات البترولية عن طريق البحر إلى السوق العالمية.

https://sputnikarabic.ae/20220802/مجموعة-السبع-تدرس-حظر-الخدمات-التي-تسمح-بنقل-النفط-الروسي-عن-طريق-البحر-إلى-السوق-العالمية--1065906796.html

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اقتصاد, روسيا