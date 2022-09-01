https://sputnikarabic.ae/20220901/هروب-جماعي-للسياح-من-مدينة-البندقية-الإيطالية-فيديو-1067122141.html
هروب جماعي للسياح من مدينة البندقية الإيطالية... فيديو
هروب جماعي للسياح من مدينة البندقية الإيطالية... فيديو
تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر هروب جماعي لسياح في مدينة البندقية الإيطالية. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T07:25+0000
2022-09-01T07:25+0000
2022-09-01T07:50+0000
نادي الفيديو
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وقال ناشر الفيديو إنه كان مع عائلته في جولة سيرا على الأقدام كان من المفترض أن تنتهي في كنيسة سان ماركو، وكان بصحبتهم مرشدون.وهبت رياح عاصفة وهطلت أمطار غزيرة أجبرت مرتادي المزارات السياحية على الهروب في جماعات كبيرة تجنبا لتلك التقلبات الكبيرة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
هروب جماعي للسياح من مدينة البندقية الإيطالية... فيديو
07:25 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 07:50 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر هروب جماعي لسياح في مدينة البندقية الإيطالية.
وقال ناشر الفيديو إنه كان مع عائلته في جولة سيرا على الأقدام كان من المفترض أن تنتهي في كنيسة سان ماركو، وكان بصحبتهم مرشدون.
وهبت رياح عاصفة وهطلت أمطار غزيرة أجبرت مرتادي المزارات السياحية على الهروب في جماعات كبيرة تجنبا لتلك التقلبات الكبيرة.