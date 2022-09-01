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https://sputnikarabic.ae/20220901/هروب-جماعي-للسياح-من-مدينة-البندقية-الإيطالية-فيديو-1067122141.html
هروب جماعي للسياح من مدينة البندقية الإيطالية... فيديو
هروب جماعي للسياح من مدينة البندقية الإيطالية... فيديو
تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر هروب جماعي لسياح في مدينة البندقية الإيطالية. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T07:25+0000
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وقال ناشر الفيديو إنه كان مع عائلته في جولة سيرا على الأقدام كان من المفترض أن تنتهي في كنيسة سان ماركو، وكان بصحبتهم مرشدون.وهبت رياح عاصفة وهطلت أمطار غزيرة أجبرت مرتادي المزارات السياحية على الهروب في جماعات كبيرة تجنبا لتلك التقلبات الكبيرة.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

هروب جماعي للسياح من مدينة البندقية الإيطالية... فيديو

07:25 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 07:50 GMT 01.09.2022)
CC BY 3.0 / Marc Ryckaert (MJJR) / Corfu (Greece): the Achilleionقصر أخيليون على جزيرة كورفو، اليونان
قصر أخيليون على جزيرة كورفو، اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
CC BY 3.0 / Marc Ryckaert (MJJR) / Corfu (Greece): the Achilleion
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تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر هروب جماعي لسياح في مدينة البندقية الإيطالية.
وقال ناشر الفيديو إنه كان مع عائلته في جولة سيرا على الأقدام كان من المفترض أن تنتهي في كنيسة سان ماركو، وكان بصحبتهم مرشدون.
وهبت رياح عاصفة وهطلت أمطار غزيرة أجبرت مرتادي المزارات السياحية على الهروب في جماعات كبيرة تجنبا لتلك التقلبات الكبيرة.
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