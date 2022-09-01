https://sputnikarabic.ae/20220901/هيئة-الأسرى-الفلسطينيين-الحركة-الأسيرة-تعلق-الإضراب-بعد-استجابة-سلطات-السجون-لمطالبها-1067157625.html
هيئة الأسرى الفلسطينيين: الحركة الأسيرة تعلق الإضراب بعد استجابة سلطات السجون لمطالبها
هيئة الأسرى الفلسطينيين: الحركة الأسيرة تعلق الإضراب بعد استجابة سلطات السجون لمطالبها
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن الحركة الأسيرة (المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية) حققت مطالبها، وألغت العقوبات المفروضة عليها، منذ... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T16:42+0000
2022-09-01T16:42+0000
2022-09-01T16:42+0000
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وجاء ذلك، قبل ساعات من بدء الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي كان من المفترض مباشرته، مساء اليوم الخميس.وقالت الهيئة، في بيان، "انتصر أسرانا على سجانيهم بوحدتهم وثباتهم وصمودهم؛ حيث عقدت جلسة حوار اليوم، بين لجنة الطوارئ العليا للإضراب، وإدارة السجون واستخباراتها.وبعد مدٍ وجزر، تمت الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة، ووقف كل العقوبات؛ على أن يبدأ سريان مفعول هذه التفاهمات والاتفاق فورا، كجملة واحدة غير قابلة للتجزئة.ما يعني، تعليق مؤقت لخوض الإضراب؛ وذلك مرهون بالتطبيق على أرض الواقع. وفي حال الإخلال، ستستأنف الحركة الأسيرة برنامجها التصعيدي فوراً".وأكد "نادي الأسير"، أن لجنة الطوارئ العليا للأسرى، قررت وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام؛ بعدما تراجعت إدارة السجون عن قرارها، النقل التعسفي للأسرى المؤبدات، بشكل دوري.
https://sputnikarabic.ae/20220621/التحالف-الأوروبي-لمناصرة-أسرى-فلسطين-يدعو-أوروبا-للضغط-على-إسرائيل-للالتزام-باتفاقيات-جنيف-1063982437.html
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أخبار فلسطين اليوم
هيئة الأسرى الفلسطينيين: الحركة الأسيرة تعلق الإضراب بعد استجابة سلطات السجون لمطالبها
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أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن الحركة الأسيرة (المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية) حققت مطالبها، وألغت العقوبات المفروضة عليها، منذ سنوات.
رام الله - سبوتنيك
. وجاء ذلك، قبل ساعات من بدء الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي كان من المفترض مباشرته، مساء اليوم الخميس.
وقالت الهيئة، في بيان، "انتصر أسرانا على سجانيهم بوحدتهم وثباتهم وصمودهم؛ حيث عقدت جلسة حوار اليوم، بين لجنة الطوارئ العليا للإضراب، وإدارة السجون واستخباراتها.
وبعد مدٍ وجزر، تمت الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة، ووقف كل العقوبات؛ على أن يبدأ سريان مفعول هذه التفاهمات والاتفاق فورا، كجملة واحدة غير قابلة للتجزئة.
ما يعني، تعليق مؤقت لخوض الإضراب؛ وذلك مرهون بالتطبيق على أرض الواقع. وفي حال الإخلال، ستستأنف الحركة الأسيرة برنامجها التصعيدي فوراً".
وأكد "نادي الأسير"، أن لجنة الطوارئ العليا للأسرى، قررت وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام؛ بعدما تراجعت إدارة السجون عن قرارها، النقل التعسفي للأسرى المؤبدات، بشكل دوري.