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https://sputnikarabic.ae/20220902/أستراليا-تزيد-عدد-المهاجرين-الدائمين-بنحو-5-أضعاف-لمواجهة-نقص-العمالة-1067185268.html
أستراليا تزيد عدد المهاجرين الدائمين بنحو 5 أضعاف لمواجهة نقص العمالة
أستراليا تزيد عدد المهاجرين الدائمين بنحو 5 أضعاف لمواجهة نقص العمالة
تعتزم السلطات الأسترالية، زيادة أعداد المهاجرين الدائمين لديها من 35 ألفا إلى 195 ألفا في السنة المالية الحالية، بسبب ما تواجهه من ندرة في العمالة. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T12:44+0000
2022-09-02T12:44+0000
أستراليا
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ووقعت أزمة في الأيدي العاملة، بسبب سياسة الحكومة الأسترالية لمكافحة وباء "كوفيد-19"، حيث أغلقت حدودها لمدة عامين تقريبا أثناء ذروة الجائحة، ما ترك الشركات تكافح للعثور على موظفين والحفاظ على أعمالهم قائمة.ووصل معدل البطالة في أستراليا الآن إلى أدنى مستوى له منذ 50 عاما عند 3.4 في المئة، لكن التضخم المرتفع يعني انخفاض الأجور الحقيقية.كانت أستراليا تتنافس مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى لجذب المزيد من الموظفين المهرة من الخارج مع تطلع العديد من البلدان إلى تخفيف قواعد الهجرة.
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أستراليا, العالم
أستراليا, العالم

أستراليا تزيد عدد المهاجرين الدائمين بنحو 5 أضعاف لمواجهة نقص العمالة

12:44 GMT 02.09.2022
© AP Photo / Mark Bakerفيضانات في شمال سيدني، أستراليا، 4 يوليو 2022
فيضانات في شمال سيدني، أستراليا، 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Mark Baker
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تعتزم السلطات الأسترالية، زيادة أعداد المهاجرين الدائمين لديها من 35 ألفا إلى 195 ألفا في السنة المالية الحالية، بسبب ما تواجهه من ندرة في العمالة.
ووقعت أزمة في الأيدي العاملة، بسبب سياسة الحكومة الأسترالية لمكافحة وباء "كوفيد-19"، حيث أغلقت حدودها لمدة عامين تقريبا أثناء ذروة الجائحة، ما ترك الشركات تكافح للعثور على موظفين والحفاظ على أعمالهم قائمة.

وأوضحت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل خلال اجتماع للوظائف الحكومية، الجمعة: "كوفيد يقدم لنا فرصة لإصلاح في نظام الهجرة لدينا لن نعود إليه مرة أخرى. أريد أن ننتهز هذه الفرصة".

ووصل معدل البطالة في أستراليا الآن إلى أدنى مستوى له منذ 50 عاما عند 3.4 في المئة، لكن التضخم المرتفع يعني انخفاض الأجور الحقيقية.
كانت أستراليا تتنافس مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى لجذب المزيد من الموظفين المهرة من الخارج مع تطلع العديد من البلدان إلى تخفيف قواعد الهجرة.
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