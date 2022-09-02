https://sputnikarabic.ae/20220902/أسعار-الكهرباء-في-ألمانيا-وهولندا-تنخفض-إلى-أقل-من-298-دولار-لكل-ميغاوات-في-الساعة-1067214483.html
أسعار الكهرباء في ألمانيا وهولندا تنخفض إلى أقل من 298 دولار لكل ميغاوات في الساعة
أسعار الكهرباء في ألمانيا وهولندا تنخفض إلى أقل من 298 دولار لكل ميغاوات في الساعة
أظهرت بيانات بورصة "نورد بول"، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع انخفاض متوسط سعر الكهرباء المتوقع في الثالث من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري في ألمانيا وهولندا إلى أقل... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T21:59+0000
2022-09-02T21:59+0000
2022-09-02T21:59+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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موسكو - سبوتنيك. ومن المتوقع أن يكون السعر المتوقع في ألمانيا، غدا السبت، هو 28653.22 دولار مقابل 42046.30 دولار، اليوم الجمعة، بينما سيكون السعر في هولند 285,13 دولار مقابل 423.48 يورو.وتجاوز متوسط سعر الكهرباء في هذه الدول597 دولار لكل ميغاوات في الساعة، في نهاية شهر أغسطس/ آب.وأشارت بورصة "نورد بول" إلى أن الأسعار المتوقعة للبيع بالجملة، ولا تشمل الضرائب والرسوم الوطنية.
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العالم, أخبار ألمانيا
أسعار الكهرباء في ألمانيا وهولندا تنخفض إلى أقل من 298 دولار لكل ميغاوات في الساعة
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أظهرت بيانات بورصة "نورد بول"، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع انخفاض متوسط سعر الكهرباء المتوقع في الثالث من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري في ألمانيا وهولندا إلى أقل من 298 دولار أمريكي لكل ميغاوات في الساعة.
موسكو - سبوتنيك
. ومن المتوقع أن يكون السعر المتوقع في ألمانيا، غدا السبت، هو 28653.22 دولار مقابل 42046.30 دولار، اليوم الجمعة، بينما سيكون السعر في هولند 285,13 دولار مقابل 423.48 يورو.
وتجاوز متوسط سعر الكهرباء في هذه الدول597 دولار لكل ميغاوات في الساعة، في نهاية شهر أغسطس/ آب.
وأشارت بورصة "نورد بول" إلى أن الأسعار المتوقعة للبيع بالجملة، ولا تشمل الضرائب والرسوم الوطنية.