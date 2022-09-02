عربي
https://sputnikarabic.ae/20220902/أسعار-الكهرباء-في-ألمانيا-وهولندا-تنخفض-إلى-أقل-من-298-دولار-لكل-ميغاوات-في-الساعة-1067214483.html
أسعار الكهرباء في ألمانيا وهولندا تنخفض إلى أقل من 298 دولار لكل ميغاوات في الساعة
أسعار الكهرباء في ألمانيا وهولندا تنخفض إلى أقل من 298 دولار لكل ميغاوات في الساعة
أظهرت بيانات بورصة "نورد بول"، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع انخفاض متوسط سعر الكهرباء المتوقع في الثالث من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري في ألمانيا وهولندا إلى ‏أقل... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T21:59+0000
2022-09-02T21:59+0000
العالم
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1066199507_0:0:1048:591_1920x0_80_0_0_82a30b6dbca553c7dcd759e6d6a0cb4c.jpg
موسكو - سبوتنيك. ومن المتوقع أن يكون السعر المتوقع في ألمانيا، غدا السبت، هو 28653.22 دولار مقابل 42046.30 دولار، اليوم الجمعة، بينما سيكون السعر في هولند 285,13 دولار مقابل 423.48 يورو.وتجاوز متوسط سعر الكهرباء في هذه الدول597 دولار لكل ميغاوات في الساعة، في نهاية شهر أغسطس/ آب.وأشارت بورصة "نورد بول" إلى أن الأسعار المتوقعة للبيع بالجملة، ولا تشمل الضرائب والرسوم الوطنية.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1066199507_89:0:1018:697_1920x0_80_0_0_ff434e192639470941851675639abbc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار ألمانيا

أسعار الكهرباء في ألمانيا وهولندا تنخفض إلى أقل من 298 دولار لكل ميغاوات في الساعة

21:59 GMT 02.09.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLأعمدة كهرباء
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
أعمدة كهرباء
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
تابعنا عبرTelegram
أظهرت بيانات بورصة "نورد بول"، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع انخفاض متوسط سعر الكهرباء المتوقع في الثالث من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري في ألمانيا وهولندا إلى ‏أقل من 298 دولار أمريكي لكل ميغاوات في الساعة.
موسكو - سبوتنيك. ومن المتوقع أن يكون السعر المتوقع في ألمانيا، غدا السبت، هو 28653.22 دولار مقابل 42046.30 دولار، اليوم الجمعة، بينما سيكون السعر في هولند 285,13 دولار مقابل 423.48 يورو.
وتجاوز متوسط سعر الكهرباء في هذه الدول597 دولار لكل ميغاوات في الساعة، في نهاية شهر أغسطس/ آب.
وأشارت بورصة "نورد بول" إلى أن الأسعار المتوقعة للبيع بالجملة، ولا تشمل الضرائب والرسوم الوطنية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобили с делегатами МАГАТЭ в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала