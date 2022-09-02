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https://sputnikarabic.ae/20220902/إرهابيو-النصرة-ينفذون-3-هجمات-في-منطقة-خفض-التصعيد-في-إدلب-السورية-1067214819.html
إرهابيو "النصرة" ينفذون 3 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية
إرهابيو "النصرة" ينفذون 3 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية
نفذ مسلحون من جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) 3 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا. وفق ما كشفه المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T23:40+0000
2022-09-02T23:41+0000
جبهة النصرة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف في إفادة صحفية يوم الجمعة، أنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظة حلب و إدلب واللاذقية.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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جبهة النصرة, روسيا
جبهة النصرة, روسيا

إرهابيو "النصرة" ينفذون 3 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية

23:40 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 23:41 GMT 02.09.2022)
© Sputnik . Basil Shartouhالفرقة 25 بالجيش السوري تجري تدريبات إنزال خلف خطوط العدو، إدلب، سوريا
الفرقة 25 بالجيش السوري تجري تدريبات إنزال خلف خطوط العدو، إدلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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نفذ مسلحون من جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) 3 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا. وفق ما كشفه المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف في إفادة صحفية يوم الجمعة، أنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظة حلب و إدلب واللاذقية.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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