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https://sputnikarabic.ae/20220902/إعلام-أمريكا-ترسل-4-طائرات-بدون-طيار-من-طراز-سيجارديان-إلى-تايوان-بحلول-2029-1067188978.html
إعلام: أمريكا ترسل 4 طائرات بدون طيار من طراز سيجارديان إلى تايوان بحلول 2029
إعلام: أمريكا ترسل 4 طائرات بدون طيار من طراز سيجارديان إلى تايوان بحلول 2029
قالت تقارير إعلامية إن الولايات المتحدة الأمريكية، سوف ترسل 4 طائرات بدون طيار من طراز سيجارديان MQ-9B إلى تايوان بحلول عام 2029 . 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T13:28+0000
2022-09-02T13:28+0000
أخبار تايوان
الصين
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ووفقًا لموقع تايوان نيوز، وقعت تايوان عقدًا مع الولايات المتحدة لشراء أربع طائرات بدون طيار من طراز سيجارديان MQ-9B ليتم تسليمها بحلول عام 2029، لافتة إلى أن هذا الموعد المتفق عليه موعد متأخر عما كان مخططًا له سابقًا، حيث كان مقررا أن يتم تسليمها بحلول عام 2028.ونقل الموقع التايواني عن المشرع في الحزب الديمقراطي التقدمي وانغ تينغ يو (王定宇) عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنه وبعد مناقشات مكثفة بين البلدين، أعلن أنه وفي مقر قيادة القوات الجوية قام وفد عسكري من الولايات المتحدة بتوقيع عقد شراء رسمي لأربعة طائرات بدون طيار سيجارديان MQ-9B.ونقلا عن وزارة الدفاع التايوانية، فإن الجزيرة كانت تهدف إلى شراء المزيد من قاذفات صواريخ هيمارز المتعددة، من 11 إلى 29 أولية، ويشمل الطلب الجديد أيضًا 864 صاروخًا دقيقًا متوافقًا مع هيمارز.وفي الـ 25 من أغسطس، اقترحت وزارة الدفاع التايوانية زيادة الإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 586.3 مليار دولار تايواني (19.4 مليار دولار) وسط توتر العلاقات بين الجزيرة في الصين.واستأنف البر الرئيسي الصيني والجزيرة الأعمال والاتصالات غير الرسمية في أواخر الثمانينيات، لكن بكين تعارض أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايوان وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20220730/الولايات-المتحدة-تخطط-لإمداد-تايوان-بالأسلحة-بموجب-قانون-الإعارة-والتأجير-1065760863.html
https://sputnikarabic.ae/20220718/بكين-تطالب-واشنطن-بإلغاء-صفقة-أسلحة-مع-تايوان-تقدر-قيمتها-بـ108-ملايين-دولار-1065251625.html
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أخبار تايوان, الصين
أخبار تايوان, الصين

إعلام: أمريكا ترسل 4 طائرات بدون طيار من طراز سيجارديان إلى تايوان بحلول 2029

13:28 GMT 02.09.2022
© Photo / Almaz-Antey/Rospatentطائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Photo / Almaz-Antey/Rospatent
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قالت تقارير إعلامية إن الولايات المتحدة الأمريكية، سوف ترسل 4 طائرات بدون طيار من طراز سيجارديان MQ-9B إلى تايوان بحلول عام 2029 .
ووفقًا لموقع تايوان نيوز، وقعت تايوان عقدًا مع الولايات المتحدة لشراء أربع طائرات بدون طيار من طراز سيجارديان MQ-9B ليتم تسليمها بحلول عام 2029، لافتة إلى أن هذا الموعد المتفق عليه موعد متأخر عما كان مخططًا له سابقًا، حيث كان مقررا أن يتم تسليمها بحلول عام 2028.
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الولايات المتحدة تخطط لإمداد تايوان بالأسلحة بموجب قانون الإعارة والتأجير
30 يوليو, 06:25 GMT
ونقل الموقع التايواني عن المشرع في الحزب الديمقراطي التقدمي وانغ تينغ يو (王定宇) عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنه وبعد مناقشات مكثفة بين البلدين، أعلن أنه وفي مقر قيادة القوات الجوية قام وفد عسكري من الولايات المتحدة بتوقيع عقد شراء رسمي لأربعة طائرات بدون طيار سيجارديان MQ-9B.

وأوضح أن توقيع العقد تم بقيمة 16.8 مليار دولار تايواني (549.5 مليون دولار) في الـ24 من أغسطس/ آب الماضي، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول 31 ديسمبر/ كانون الثاني من العام 2029، على أن تصل أول طائرة بدون طيار إلى تايوان في عام 2025.

ونقلا عن وزارة الدفاع التايوانية، فإن الجزيرة كانت تهدف إلى شراء المزيد من قاذفات صواريخ هيمارز المتعددة، من 11 إلى 29 أولية، ويشمل الطلب الجديد أيضًا 864 صاروخًا دقيقًا متوافقًا مع هيمارز.
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بكين تطالب واشنطن بإلغاء صفقة أسلحة مع تايوان تقدر قيمتها بـ108 ملايين دولار
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وفي الـ 25 من أغسطس، اقترحت وزارة الدفاع التايوانية زيادة الإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 586.3 مليار دولار تايواني (19.4 مليار دولار) وسط توتر العلاقات بين الجزيرة في الصين.

يشار إلى أن تايوان أصبحت معزولة عن بكين بعد أن صارت معقلًا للحزب القومي الصيني (الكومينتانغ) الذي عانى من هزيمة الحزب الشيوعي في حرب أهلية في عام 1949.

واستأنف البر الرئيسي الصيني والجزيرة الأعمال والاتصالات غير الرسمية في أواخر الثمانينيات، لكن بكين تعارض أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايوان وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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