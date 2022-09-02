https://sputnikarabic.ae/20220902/إعلام-أمريكا-ترسل-4-طائرات-بدون-طيار-من-طراز-سيجارديان-إلى-تايوان-بحلول-2029-1067188978.html

إعلام: أمريكا ترسل 4 طائرات بدون طيار من طراز سيجارديان إلى تايوان بحلول 2029

إعلام: أمريكا ترسل 4 طائرات بدون طيار من طراز سيجارديان إلى تايوان بحلول 2029

قالت تقارير إعلامية إن الولايات المتحدة الأمريكية، سوف ترسل 4 طائرات بدون طيار من طراز سيجارديان MQ-9B إلى تايوان بحلول عام 2029 . 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T13:28+0000

2022-09-02T13:28+0000

2022-09-02T13:28+0000

أخبار تايوان

الصين

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ووفقًا لموقع تايوان نيوز، وقعت تايوان عقدًا مع الولايات المتحدة لشراء أربع طائرات بدون طيار من طراز سيجارديان MQ-9B ليتم تسليمها بحلول عام 2029، لافتة إلى أن هذا الموعد المتفق عليه موعد متأخر عما كان مخططًا له سابقًا، حيث كان مقررا أن يتم تسليمها بحلول عام 2028.ونقل الموقع التايواني عن المشرع في الحزب الديمقراطي التقدمي وانغ تينغ يو (王定宇) عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنه وبعد مناقشات مكثفة بين البلدين، أعلن أنه وفي مقر قيادة القوات الجوية قام وفد عسكري من الولايات المتحدة بتوقيع عقد شراء رسمي لأربعة طائرات بدون طيار سيجارديان MQ-9B.ونقلا عن وزارة الدفاع التايوانية، فإن الجزيرة كانت تهدف إلى شراء المزيد من قاذفات صواريخ هيمارز المتعددة، من 11 إلى 29 أولية، ويشمل الطلب الجديد أيضًا 864 صاروخًا دقيقًا متوافقًا مع هيمارز.وفي الـ 25 من أغسطس، اقترحت وزارة الدفاع التايوانية زيادة الإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 586.3 مليار دولار تايواني (19.4 مليار دولار) وسط توتر العلاقات بين الجزيرة في الصين.واستأنف البر الرئيسي الصيني والجزيرة الأعمال والاتصالات غير الرسمية في أواخر الثمانينيات، لكن بكين تعارض أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايوان وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

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