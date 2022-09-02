https://sputnikarabic.ae/20220902/ارتفاع-سعر-صرف-الدولار-في-السوق-اللبنانية-إلى-35500-ليرة-1067171565.html
ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية إلى 35500 ليرة
ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية إلى 35500 ليرة
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية ليصل إلى 35500 ليرة. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T07:45+0000
2022-09-02T07:45+0000
2022-09-02T07:45+0000
أخبار لبنان
سعر الدولار اليوم
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ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فقد سجل سعر الدولار ارتفاعا جديدا في حركة التداولات ليصل إلى 35500 ليرة للبيع، و35600 ليرة للشراء.ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بما سجله الدولار أمس الخميس، في السوق السوداء، حيث وصل إلى 33 ألفاً و400 ليرة، في حين وصل سعر البيع إلى 33 ألفاً و500 ليرة لكل دولار أمريكي.ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، خاصة عقب حادثة انفجار مرفأ بيروت وتعثر المسار السياسي لفترة طويلة، بسبب الفشل في الاتفاق على تشكيل حكومة.
https://sputnikarabic.ae/20220524/الدولار-يحلق-أمام-الليرة-اللبنانية-وخبير-اقتصادي-يحذر-من-مشهد-كارثي--1062656339.html
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أخبار لبنان, سعر الدولار اليوم
أخبار لبنان, سعر الدولار اليوم
ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية إلى 35500 ليرة
تابعنا عبر
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية ليصل إلى 35500 ليرة.
ووفقا لموقع
النشرة اللبناني، فقد سجل سعر الدولار ارتفاعا جديدا في حركة التداولات ليصل إلى 35500 ليرة للبيع، و35600 ليرة للشراء.
ويأتي هذا الارتفاع
مقارنة بما سجله الدولار أمس الخميس، في السوق السوداء، حيث وصل إلى 33 ألفاً و400 ليرة، في حين وصل سعر البيع إلى 33 ألفاً و500 ليرة لكل دولار أمريكي.
وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر تعميمَينِ أحدهما لحاملي الليرة من المواطنين والمؤسسات الذين يريدون تحويلها إلى الدولار، بينما كان الثاني إلى المصارف، وهو ما أثر سلبا على سعر الدولار.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، خاصة عقب حادثة انفجار مرفأ بيروت وتعثر المسار السياسي لفترة طويلة، بسبب الفشل في الاتفاق على تشكيل حكومة.