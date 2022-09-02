https://sputnikarabic.ae/20220902/العدل-الأمريكية-تكشف-عن-قائمة-مفصلة-بالممتلكات-التي-تم-العثور-عليها-أثناء-مداهمة-منزل-ترامب-1067207670.html

‏"العدل الأمريكية" تكشف عن قائمة مفصلة بالممتلكات التي تم العثور عليها أثناء مداهمة منزل ترامب

‏"العدل الأمريكية" تكشف عن قائمة مفصلة بالممتلكات التي تم العثور عليها أثناء مداهمة منزل ترامب

كشفت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، عن قائمة تفصيلية للممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال ‏تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" لمقر إقامة الرئيس... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T16:54+0000

2022-09-02T16:54+0000

2022-09-02T16:54+0000

دونالد ترامب

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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ويأتي الكشف عن القائمة بعد يوم من إصدار قاضية المقاطعة الأمريكية، أيلين كانون، أمرا بالقيام بذلك.وتسرد القائمة 33 عنصرا أو صندوقا أو حاوية، استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تنفيذ مذكرة التفتيش في مقر ترامب في "مار إيه لاغو" في 8 أغسطس/ آب، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.ويأتي الكشف عن القائمة بعد يوم من إصدار قاضية المقاطعة الأمريكية، أيلين كانون، أمرا بالقيام بذلك.وتتضمن القائمة وثائق الحكومة الأمريكية مع علامات التصنيف السرية، والمستندات والصور بدون علامة التصنيف، ومجلات وصحف ومقالات، ومستندات ذات العلامات السرية والسرية للغاية، ومجلدات فارغة مع لافتات سرية، ومجلدات فارغة تحمل علامة "عودة إلى سكرتير الأركان/ المساعد العسكري"، وسلع من الملابس، بالإضافة إلى هدايا وكتب.وأضافت القائمة الحديثة من وزارة العدل الأمريكية أنه تم سرد المستندات الحساسة والممتلكات الحكومية بطريقة تشير إلى أنها كانت في حاويات ممزوجة بمزيد من العناصر الشخصية، مثل المجلات والصحف والهدايا ومواد الملابس.وأكد المدعون في ملف للمحكمة في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن "مزج الأمتعة الشخصية مع المستندات التي تحمل علامات التصنيف هو دليل وثيق الصلة بالجرائم القانونية قيد التحقيق".

https://sputnikarabic.ae/20220902/تقارير-ترامب-احتفظ-أثناء-منصبه-بوثائق-سرية-داخل-صندوق-لعدم-ثقته-في-طريقة-البنتاغون-للتخلص-منها-1067196454.html

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