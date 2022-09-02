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https://sputnikarabic.ae/20220902/العدل-الأمريكية-تكشف-عن-قائمة-مفصلة-بالممتلكات-التي-تم-العثور-عليها-أثناء-مداهمة-منزل-ترامب-1067207670.html
‏"العدل الأمريكية" تكشف عن قائمة مفصلة بالممتلكات التي تم العثور عليها أثناء مداهمة منزل ترامب
‏"العدل الأمريكية" تكشف عن قائمة مفصلة بالممتلكات التي تم العثور عليها أثناء مداهمة منزل ترامب
كشفت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، عن قائمة تفصيلية للممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال ‏تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" لمقر إقامة الرئيس... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T16:54+0000
2022-09-02T16:54+0000
دونالد ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويأتي الكشف عن القائمة بعد يوم من إصدار قاضية المقاطعة الأمريكية، أيلين كانون، أمرا بالقيام بذلك.وتسرد القائمة 33 عنصرا أو صندوقا أو حاوية، استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تنفيذ مذكرة التفتيش في مقر ترامب في "مار إيه لاغو" في 8 أغسطس/ آب، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.ويأتي الكشف عن القائمة بعد يوم من إصدار قاضية المقاطعة الأمريكية، أيلين كانون، أمرا بالقيام بذلك.وتتضمن القائمة وثائق الحكومة الأمريكية مع علامات التصنيف السرية، والمستندات والصور بدون علامة التصنيف، ومجلات وصحف ومقالات، ومستندات ذات العلامات السرية والسرية للغاية، ومجلدات فارغة مع لافتات سرية، ومجلدات فارغة تحمل علامة "عودة إلى سكرتير الأركان/ المساعد العسكري"، وسلع من الملابس، بالإضافة إلى هدايا وكتب.وأضافت القائمة الحديثة من وزارة العدل الأمريكية أنه تم سرد المستندات الحساسة والممتلكات الحكومية بطريقة تشير إلى أنها كانت في حاويات ممزوجة بمزيد من العناصر الشخصية، مثل المجلات والصحف والهدايا ومواد الملابس.وأكد المدعون في ملف للمحكمة في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن "مزج الأمتعة الشخصية مع المستندات التي تحمل علامات التصنيف هو دليل وثيق الصلة بالجرائم القانونية قيد التحقيق".
https://sputnikarabic.ae/20220902/تقارير-ترامب-احتفظ-أثناء-منصبه-بوثائق-سرية-داخل-صندوق-لعدم-ثقته-في-طريقة-البنتاغون-للتخلص-منها-1067196454.html
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دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

‏"العدل الأمريكية" تكشف عن قائمة مفصلة بالممتلكات التي تم العثور عليها أثناء مداهمة منزل ترامب

16:54 GMT 02.09.2022
© AFP 2022 / GIORGIO VIERAسيارة شرطة تقف خارج مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في منتجع مار إيه لاغو، بالم بيتش، فلوريدا، أمريكا، 8 أغسطس/ آب 2022
سيارة شرطة تقف خارج مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في منتجع مار إيه لاغو، بالم بيتش، فلوريدا، أمريكا، 8 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
سيارة شرطة تقف خارج مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في منتجع مار إيه لاغو، بالم بيتش، فلوريدا، أمريكا، 8 أغسطس/ آب 2022
© AFP 2022 / GIORGIO VIERA
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كشفت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، عن قائمة تفصيلية للممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال ‏تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" لمقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الشهر ‏الماضي.‏
ويأتي الكشف عن القائمة بعد يوم من إصدار قاضية المقاطعة الأمريكية، أيلين كانون، أمرا بالقيام بذلك.
وتسرد القائمة 33 عنصرا أو صندوقا أو حاوية، استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تنفيذ مذكرة التفتيش في مقر ترامب في "مار إيه لاغو" في 8 أغسطس/ آب، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.
ويأتي الكشف عن القائمة بعد يوم من إصدار قاضية المقاطعة الأمريكية، أيلين كانون، أمرا بالقيام بذلك.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
تقارير: ترامب احتفظ أثناء منصبه بوثائق سرية داخل صندوق لعدم ثقته في طريقة البنتاغون للتخلص منها
14:30 GMT
وتتضمن القائمة وثائق الحكومة الأمريكية مع علامات التصنيف السرية، والمستندات والصور بدون علامة التصنيف، ومجلات وصحف ومقالات، ومستندات ذات العلامات السرية والسرية للغاية، ومجلدات فارغة مع لافتات سرية، ومجلدات فارغة تحمل علامة "عودة إلى سكرتير الأركان/ المساعد العسكري"، وسلع من الملابس، بالإضافة إلى هدايا وكتب.
وأضافت القائمة الحديثة من وزارة العدل الأمريكية أنه تم سرد المستندات الحساسة والممتلكات الحكومية بطريقة تشير إلى أنها كانت في حاويات ممزوجة بمزيد من العناصر الشخصية، مثل المجلات والصحف والهدايا ومواد الملابس.
وأكد المدعون في ملف للمحكمة في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن "مزج الأمتعة الشخصية مع المستندات التي تحمل علامات التصنيف هو دليل وثيق الصلة بالجرائم القانونية قيد التحقيق".
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