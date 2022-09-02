عربي
https://sputnikarabic.ae/20220902/تسرب-نفطي-من-ناقلة-تصارع-الغرق-قرب-جبل-طارق-يصل-إلى-سواحل-إسبانيا-1067209256.html
تسرب نفطي من ناقلة تصارع الغرق قرب جبل طارق يصل إلى سواحل إسبانيا
تسرب نفطي من ناقلة تصارع الغرق قرب جبل طارق يصل إلى سواحل إسبانيا
قال عمدة مدينة لا لينيا دي لا كونسيبسيون الإسبانية خوان فرانكو، اليوم الجمعة، إن زيت المحرك من سفينة نصف غارقة قبالة ساحل جبل طارق انتشر إلى الساحل الإسباني. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T17:57+0000
2022-09-02T17:57+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101735/45/1017354504_0:146:2835:1741_1920x0_80_0_0_adc4ca2a8b62cff4662eb8711c54a0c4.jpg
موسكو- سبوتنيك. اصطدمت سفينتان يوم الاثنين في خليج جبل طارق وغرقت إحداهما جزئيا وهي ناقلة ضخمة، كانت تحمل الزيت الثقيل والديزل وزيوت التشحيم، وتسببت في تسرب الوقود.بدأت سلطات جبل طارق، أمس الخميس، في اتخاذ خطوات لوقف تصريف الوقود من الفتحات، وضخه من خزانات وقود السفينة وجمع الوقود المتسرب بالفعل.وقال فرانكو لمحطة "تي في إي" الإسبانية، إن النفط من إحدى رافعات السفينة وصل إلى الساحل الإسباني، مضيفا أن تسرب الوقود الثقيل الذي حدث يوم الخميس تحت السيطرة.تمت السيطرة على نصف التسرب النفطي الذي حدث بالفعل، لكن جزء الوقود الذي تجاوز الحاجز الواقي ووصل إلى الساحل لا يزال بحاجة إلى التنظيف.
https://sputnikarabic.ae/20220508/الأمم-المتحدة-تنظم-مؤتمرا-لجمع-80-مليون-دولار-لتجنب-تسرب-ناقلة-النفط-صافر-قبالة-اليمن-1061976226.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101735/45/1017354504_160:0:2676:1887_1920x0_80_0_0_137b844a42b3ed0a403de2f1d6f02328.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

تسرب نفطي من ناقلة تصارع الغرق قرب جبل طارق يصل إلى سواحل إسبانيا

17:57 GMT 02.09.2022
© AP Photo / Loic Bernardinسحب سفينة شحن غارقة "موديرن إكسبرس" على طول سواحل فرنسا، 1 فبراير/ شباط 2016.
سحب سفينة شحن غارقة موديرن إكسبرس على طول سواحل فرنسا، 1 فبراير/ شباط 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Loic Bernardin
تابعنا عبرTelegram
قال عمدة مدينة لا لينيا دي لا كونسيبسيون الإسبانية خوان فرانكو، اليوم الجمعة، إن زيت المحرك من سفينة نصف غارقة قبالة ساحل جبل طارق انتشر إلى الساحل الإسباني.
موسكو- سبوتنيك. اصطدمت سفينتان يوم الاثنين في خليج جبل طارق وغرقت إحداهما جزئيا وهي ناقلة ضخمة، كانت تحمل الزيت الثقيل والديزل وزيوت التشحيم، وتسببت في تسرب الوقود.
خزان صافر النفطي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
الأمم المتحدة تنظم مؤتمرا لجمع 80 مليون دولار لتجنب تسرب ناقلة النفط "صافر" قبالة اليمن
8 مايو, 08:35 GMT
بدأت سلطات جبل طارق، أمس الخميس، في اتخاذ خطوات لوقف تصريف الوقود من الفتحات، وضخه من خزانات وقود السفينة وجمع الوقود المتسرب بالفعل.
وقال فرانكو لمحطة "تي في إي" الإسبانية، إن النفط من إحدى رافعات السفينة وصل إلى الساحل الإسباني، مضيفا أن تسرب الوقود الثقيل الذي حدث يوم الخميس تحت السيطرة.
تمت السيطرة على نصف التسرب النفطي الذي حدث بالفعل، لكن جزء الوقود الذي تجاوز الحاجز الواقي ووصل إلى الساحل لا يزال بحاجة إلى التنظيف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобили с делегатами МАГАТЭ в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала