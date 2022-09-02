https://sputnikarabic.ae/20220902/تسرب-نفطي-من-ناقلة-تصارع-الغرق-قرب-جبل-طارق-يصل-إلى-سواحل-إسبانيا-1067209256.html
تسرب نفطي من ناقلة تصارع الغرق قرب جبل طارق يصل إلى سواحل إسبانيا
تسرب نفطي من ناقلة تصارع الغرق قرب جبل طارق يصل إلى سواحل إسبانيا
قال عمدة مدينة لا لينيا دي لا كونسيبسيون الإسبانية خوان فرانكو، اليوم الجمعة، إن زيت المحرك من سفينة نصف غارقة قبالة ساحل جبل طارق انتشر إلى الساحل الإسباني. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T17:57+0000
2022-09-02T17:57+0000
2022-09-02T17:57+0000
العالم
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موسكو- سبوتنيك. اصطدمت سفينتان يوم الاثنين في خليج جبل طارق وغرقت إحداهما جزئيا وهي ناقلة ضخمة، كانت تحمل الزيت الثقيل والديزل وزيوت التشحيم، وتسببت في تسرب الوقود.بدأت سلطات جبل طارق، أمس الخميس، في اتخاذ خطوات لوقف تصريف الوقود من الفتحات، وضخه من خزانات وقود السفينة وجمع الوقود المتسرب بالفعل.وقال فرانكو لمحطة "تي في إي" الإسبانية، إن النفط من إحدى رافعات السفينة وصل إلى الساحل الإسباني، مضيفا أن تسرب الوقود الثقيل الذي حدث يوم الخميس تحت السيطرة.تمت السيطرة على نصف التسرب النفطي الذي حدث بالفعل، لكن جزء الوقود الذي تجاوز الحاجز الواقي ووصل إلى الساحل لا يزال بحاجة إلى التنظيف.
https://sputnikarabic.ae/20220508/الأمم-المتحدة-تنظم-مؤتمرا-لجمع-80-مليون-دولار-لتجنب-تسرب-ناقلة-النفط-صافر-قبالة-اليمن-1061976226.html
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سبوتنيك عربي
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العالم
تسرب نفطي من ناقلة تصارع الغرق قرب جبل طارق يصل إلى سواحل إسبانيا
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قال عمدة مدينة لا لينيا دي لا كونسيبسيون الإسبانية خوان فرانكو، اليوم الجمعة، إن زيت المحرك من سفينة نصف غارقة قبالة ساحل جبل طارق انتشر إلى الساحل الإسباني.
موسكو- سبوتنيك
. اصطدمت سفينتان يوم الاثنين في خليج جبل طارق وغرقت إحداهما جزئيا وهي ناقلة ضخمة، كانت تحمل الزيت الثقيل والديزل وزيوت التشحيم، وتسببت في تسرب الوقود.
بدأت سلطات جبل طارق، أمس الخميس، في اتخاذ خطوات لوقف تصريف الوقود من الفتحات، وضخه من خزانات وقود السفينة وجمع الوقود المتسرب بالفعل.
وقال فرانكو لمحطة "تي في إي" الإسبانية، إن النفط من إحدى رافعات السفينة
وصل إلى الساحل الإسباني، مضيفا أن تسرب الوقود الثقيل الذي حدث يوم الخميس تحت السيطرة.
تمت السيطرة على نصف التسرب النفطي الذي حدث بالفعل، لكن جزء الوقود الذي تجاوز الحاجز الواقي ووصل إلى الساحل لا يزال بحاجة إلى التنظيف.