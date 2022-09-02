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https://sputnikarabic.ae/20220902/تغريم-أندية-سان-جيرمان-وإنتر-ويوفنتوس-لانتهاكها-قواعد-اللعب-المالي-النظيف-1067209958.html
تغريم أندية سان جيرمان وإنتر ويوفنتوس لانتهاكها قواعد اللعب المالي النظيف
تغريم أندية سان جيرمان وإنتر ويوفنتوس لانتهاكها قواعد اللعب المالي النظيف
قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن أندية باريس سان جيرمان وإنتر ميلان ويوفنتوس فرض عليها غرامات اليوم الجمعة، لخرقها قواعد اللعب المالي النظيف. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T18:38+0000
2022-09-02T18:38+0000
رياضة
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وحكم على باريس سان جيرمان بطل فرنسا بغرامة كبرى قدرها عشرة ملايين يورو (عشرة ملايين دولار) كما عوقب روما وميلان وبشيكتاش ومرسيليا وموناكو، بحسب وكالة "فرانس برس".فرضت الغرامات بعد أن وجد تحليل للسنوات المالية من 2018 إلى 2022 من قبل هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنهم فشلوا جميعا في الامتثال لـ"شرط التعادل".يجب على روما دفع خمسة ملايين يورو والإنتر أربعة ملايين يورو، في حين سيغرم يوفنتوس 3.5 مليون يورو، وذهبت أقل الغرامات إلى مرسيليا وموناكو، اللذان يتعين عليهما دفع 300 ألف يورو.ومع ذلك، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه طُلب من الأندية دفع 15 في المائة فقط من إجمالي "المساهمات المالية" المتفق عليها.لذلك، قد ترتفع غرامة باريس سان جيرمان إلى 65 مليون يورو إذا فشلوا في الامتثال للتسوية التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للسنوات الثلاث المقبلة، في حين أن غرامة روما قد تصل إلى 35 مليون يورو.وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "بموجب اتفاقية التسوية التي مدتها ثلاث سنوات، توافق الأندية على الامتثال لقاعدة أرباح كرة القدم خلال موسم 2025/26".
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رياضة
رياضة

تغريم أندية سان جيرمان وإنتر ويوفنتوس لانتهاكها قواعد اللعب المالي النظيف

18:38 GMT 02.09.2022
© AFP 2022 / SAMEER AL-DOUMYاللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي يصل إلى باريس للتعاقد مع نادي باريس سان جيرمان
اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي يصل إلى باريس للتعاقد مع نادي باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / SAMEER AL-DOUMY
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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن أندية باريس سان جيرمان وإنتر ميلان ويوفنتوس فرض عليها غرامات اليوم الجمعة، لخرقها قواعد اللعب المالي النظيف.
وحكم على باريس سان جيرمان بطل فرنسا بغرامة كبرى قدرها عشرة ملايين يورو (عشرة ملايين دولار) كما عوقب روما وميلان وبشيكتاش ومرسيليا وموناكو، بحسب وكالة "فرانس برس".
فرضت الغرامات بعد أن وجد تحليل للسنوات المالية من 2018 إلى 2022 من قبل هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنهم فشلوا جميعا في الامتثال لـ"شرط التعادل".
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يجب على روما دفع خمسة ملايين يورو والإنتر أربعة ملايين يورو، في حين سيغرم يوفنتوس 3.5 مليون يورو، وذهبت أقل الغرامات إلى مرسيليا وموناكو، اللذان يتعين عليهما دفع 300 ألف يورو.
ومع ذلك، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه طُلب من الأندية دفع 15 في المائة فقط من إجمالي "المساهمات المالية" المتفق عليها.
لذلك، قد ترتفع غرامة باريس سان جيرمان إلى 65 مليون يورو إذا فشلوا في الامتثال للتسوية التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للسنوات الثلاث المقبلة، في حين أن غرامة روما قد تصل إلى 35 مليون يورو.
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "بموجب اتفاقية التسوية التي مدتها ثلاث سنوات، توافق الأندية على الامتثال لقاعدة أرباح كرة القدم خلال موسم 2025/26".
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