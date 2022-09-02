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https://sputnikarabic.ae/20220902/تقرير-صيني-سكان-بكين-سيصلون-إلى-شيخوخة-شديدة-مع-حلول-2035-1067198540.html
تقرير صيني: سكان بكين سيصلون إلى شيخوخة شديدة مع حلول 2035‏
تقرير صيني: سكان بكين سيصلون إلى شيخوخة شديدة مع حلول 2035‏
أشار تقرير حكومي صيني صدر، اليوم الجمعة، إلى أن بكين أصبحت مجتمعا يشيخ بشكل معتدل، وذلك بعد ‏أن أفاد أن عدد الأشخاص الذين بلغت أعمارهم 60 عاما فما فوق في... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T15:13+0000
2022-09-02T15:13+0000
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وأضاف التقرير أنه في نهاية عام 2021، بلغ عدد السكان الدائمين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر في بكين 4.416 مليون، وهو ما يمثل 20.18 بالمائة من إجمالي السكان، بزيادة قدرها 117 ألف، وذلك مقارنة بعام 2020.وتابع أن عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر داخل بكين بلغ 3.116 مليون نسمة، وهو ما يمثل 14.24 بالمئة من إجمالي المقيمين الدائمين، بزيادة قدرها 204 ألف مقارنة بعام 2020.وصدر التقرير بمشاركة بين لجنة عمل بلدية بكين للشيخوخة، ولجنة بلدية بكين للشيخوخة، في مؤتمر الصحة الذكية والتقاعد، الذي عقد خلال معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.كما لفت التقرير إلى أن عام 2021 شهد أكبر زيادة في عدد كبار السن، وأعلى معدل نمو في السنوات الخمس الماضية في بكين.وأوضح أنه وفقا للمعايير الدولية، فإنه عندما تكون نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاما وما فوق تتراوح من 20 إلى 30 بالمئة، أو نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاما فما فوق من 14 إلى 20 بالمئة من الإجمالي، فهذا يعني أن المنطقة أصبحت مجتمعا يشيخ بشكل معتدل.وتشهد بكين اتجاها متزايدا للشيخوخة، إذ يعتقد العديد من الديموغرافيين الصينيين أن مشكلة الشيخوخة ستستمر في التفاقم خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-25).وفقا للجنة عمل بلدية بكين للشيخوخة، سيصل عدد كبار السن في بكين إلى 7 ملايين بحلول عام 2035، وهو ما يمثل أكثر من 30 بالمئة من إجمالي السكان، بينما سيصل عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فما فوق إلى مليون، وهو ما يشير إلى أنه مع حلول ذلك الوقت ستصبح بكين مجتمعا يشيخ بشدة.ويقول علماء الديموغرافيا الصينيون، إن استمرار انخفاض معدل المواليد، أدى إلى تفاقم مشكلة الشيخوخة، إذ انخفض عدد المواليد الجدد في البر الرئيسي الصيني إلى 10.62 مليون في عام 2021، بعد أن كان 12 مليونا في عام 2020، وهو ما يمثل انخفاضا للعام الخامس على التوالي.
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الصين, العالم
الصين, العالم

تقرير صيني: سكان بكين سيصلون إلى شيخوخة شديدة مع حلول 2035‏

15:13 GMT 02.09.2022
© AFP 2022 / Fred Dufourازدحام السيارات في سوارع مدينة بكين، الصين
ازدحام السيارات في سوارع مدينة بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
ازدحام السيارات في سوارع مدينة بكين، الصين
© AFP 2022 / Fred Dufour
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أشار تقرير حكومي صيني صدر، اليوم الجمعة، إلى أن بكين أصبحت مجتمعا يشيخ بشكل معتدل، وذلك بعد ‏أن أفاد أن عدد الأشخاص الذين بلغت أعمارهم 60 عاما فما فوق في العاصمة الصينية في العام الماضي أصبحوا يمثلون ولأول مرة أكثر من 20 بالمئة من إجمالي سكان المدينة.‏
وأضاف التقرير أنه في نهاية عام 2021، بلغ عدد السكان الدائمين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر في بكين 4.416 مليون، وهو ما يمثل 20.18 بالمائة من إجمالي السكان، بزيادة قدرها 117 ألف، وذلك مقارنة بعام 2020.
وتابع أن عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر داخل بكين بلغ 3.116 مليون نسمة، وهو ما يمثل 14.24 بالمئة من إجمالي المقيمين الدائمين، بزيادة قدرها 204 ألف مقارنة بعام 2020.
وصدر التقرير بمشاركة بين لجنة عمل بلدية بكين للشيخوخة، ولجنة بلدية بكين للشيخوخة، في مؤتمر الصحة الذكية والتقاعد، الذي عقد خلال معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
كما لفت التقرير إلى أن عام 2021 شهد أكبر زيادة في عدد كبار السن، وأعلى معدل نمو في السنوات الخمس الماضية في بكين.
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وأوضح أنه وفقا للمعايير الدولية، فإنه عندما تكون نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاما وما فوق تتراوح من 20 إلى 30 بالمئة، أو نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاما فما فوق من 14 إلى 20 بالمئة من الإجمالي، فهذا يعني أن المنطقة أصبحت مجتمعا يشيخ بشكل معتدل.
وتشهد بكين اتجاها متزايدا للشيخوخة، إذ يعتقد العديد من الديموغرافيين الصينيين أن مشكلة الشيخوخة ستستمر في التفاقم خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-25).
وفقا للجنة عمل بلدية بكين للشيخوخة، سيصل عدد كبار السن في بكين إلى 7 ملايين بحلول عام 2035، وهو ما يمثل أكثر من 30 بالمئة من إجمالي السكان، بينما سيصل عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فما فوق إلى مليون، وهو ما يشير إلى أنه مع حلول ذلك الوقت ستصبح بكين مجتمعا يشيخ بشدة.
ويقول علماء الديموغرافيا الصينيون، إن استمرار انخفاض معدل المواليد، أدى إلى تفاقم مشكلة الشيخوخة، إذ انخفض عدد المواليد الجدد في البر الرئيسي الصيني إلى 10.62 مليون في عام 2021، بعد أن كان 12 مليونا في عام 2020، وهو ما يمثل انخفاضا للعام الخامس على التوالي.
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