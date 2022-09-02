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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220902/رئيس-جمهورية-دونيتسك-استفتاء-الانضمام-إلى-روسيا-يجسد-رغبة-سكان-دونباس-1067179325.html
رئيس جمهورية دونيتسك: استفتاء الانضمام إلى روسيا يجسد رغبة سكان دونباس
رئيس جمهورية دونيتسك: استفتاء الانضمام إلى روسيا يجسد رغبة سكان دونباس
أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن لدى السكان في منطقة دونباس رغبة عارمة في العيش في روسيا. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T10:22+0000
2022-09-02T10:23+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال دينيس بوشيلين في كلمة له أمام المشاركين في ندوة نظمتها جمعية "المعارف" الروسية في مدينة لوغانسك، في إشارة إلى الاستفتاء المرتقب على انضمام جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك إلى روسيا، إن هذا الاستفتاء يحقق رغبة سكان دونباس.وتم إعلان قيام جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك في منطقة دونباس التابعة لجمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة، في عام 2014 بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف الذي وصل بطريقه متطرفون لهم مشاعر عدائية تجاه الروس إلى السلطة في أوكرانيا. وأسرعت السلطة الأوكرانية الجديدة بشن حرب على الجمهوريتين الشعبيتين. وتمكنت قوات النظام الأوكراني من احتلال أجزاء من الجمهوريتين الشعبيتين. وأخيرا شرعت قوات الجمهوريتين في طرد القوات الأوكرانية من أراضيهما بمساعدة قوات قدمت من روسيا.وقد تم تحرير أراضي جمهورية لوغانسك بشكل كامل بينما تواصل قوات دونيتسك جهودها في سبيل تحرير أراضي جمهوريتها من قوات النظام الأوكراني، بمساعدة قوات لوغانسك وروسيا. وقال بوشيلين في وقت سابق إنه سيتم تحديد موعد للاستفتاء على الانضمام إلى روسيا بعد تحرير الجمهورية بشكل كامل.
https://sputnikarabic.ae/20220727/بوشيلين-حان-الوقت-قد-لتحرير-المدن-الروسية-ككييف-وأوديسا-وخاركوف-1065650474.html
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روسيا

رئيس جمهورية دونيتسك: استفتاء الانضمام إلى روسيا يجسد رغبة سكان دونباس

10:22 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 10:23 GMT 02.09.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، يضع إكليلا من الزهور على نصب التذكاري "لأبطالك المحررين، دونباس!"، في يوم حماة الوطن الورسي، حدود روسيا، أوكرلنيا 21 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، يضع إكليلا من الزهور على نصب التذكاري لأبطالك المحررين، دونباس!، في يوم حماة الوطن الورسي، حدود روسيا، أوكرلنيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن لدى السكان في منطقة دونباس رغبة عارمة في العيش في روسيا.
وقال دينيس بوشيلين في كلمة له أمام المشاركين في ندوة نظمتها جمعية "المعارف" الروسية في مدينة لوغانسك، في إشارة إلى الاستفتاء المرتقب على انضمام جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك إلى روسيا، إن هذا الاستفتاء يحقق رغبة سكان دونباس.
وتم إعلان قيام جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك في منطقة دونباس التابعة لجمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة، في عام 2014 بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف الذي وصل بطريقه متطرفون لهم مشاعر عدائية تجاه الروس إلى السلطة في أوكرانيا. وأسرعت السلطة الأوكرانية الجديدة بشن حرب على الجمهوريتين الشعبيتين. وتمكنت قوات النظام الأوكراني من احتلال أجزاء من الجمهوريتين الشعبيتين. وأخيرا شرعت قوات الجمهوريتين في طرد القوات الأوكرانية من أراضيهما بمساعدة قوات قدمت من روسيا.
وقد تم تحرير أراضي جمهورية لوغانسك بشكل كامل بينما تواصل قوات دونيتسك جهودها في سبيل تحرير أراضي جمهوريتها من قوات النظام الأوكراني، بمساعدة قوات لوغانسك وروسيا. وقال بوشيلين في وقت سابق إنه سيتم تحديد موعد للاستفتاء على الانضمام إلى روسيا بعد تحرير الجمهورية بشكل كامل.
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
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بوشيلين: حان الوقت "لتحرير المدن الروسية" ككييف وأوديسا وخاركوف
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