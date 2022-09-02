https://sputnikarabic.ae/20220902/روسيا-تتطلع-إلى-التعاون-مع-العراق-في-استخدام-الطاقة-النووية-1067170936.html
روسيا تتطلع إلى التعاون مع العراق في استخدام الطاقة النووية
روسيا تتطلع إلى التعاون مع العراق في استخدام الطاقة النووية
أعلن مسؤول روسي استعداد بلاده لمساعدة العراق في إنتاج النظائر المشعة لأغراض علمية. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T07:37+0000
2022-09-02T07:37+0000
2022-09-02T07:38+0000
روسيا
العالم العربي
العراق
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وأخبر ألكسندر كينشاك، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، وكالة "سبوتنيك" للأنباء بأن "الطرف الروسي أبدى استعداده لمساعدة الشركاء العراقيين في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض لا تتصل بإنتاج الكهرباء وتوريد النظائر المشعة وأيضا تعليم العراقيين في مؤسسات التعليم العالي المختصة الروسية".وأشار إلى أن روسيا مستعدة لتنفيذ مشاريع مشتركة كبيرة في هذا المجال موضحا أن الطرف الروسي يرى بأنه يمكن معاودة بحث هذا الموضوع من الناحية العملية عندما يتزايد التعاون في مجال البحث العلمي هذا ويدقق الطرف العراقي خططه.وأضاف أن مؤسسة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة تواصلان استعداداتهما لتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20220902/روسيا-تعمل-بنشاط-مع-الشرق-الأوسط-للانتقال-إلى-استخدام-بدائل-سويفت-1067169165.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, العراق
روسيا, العالم العربي, العراق
روسيا تتطلع إلى التعاون مع العراق في استخدام الطاقة النووية
07:37 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 07:38 GMT 02.09.2022) تابعنا عبر
أعلن مسؤول روسي استعداد بلاده لمساعدة العراق في إنتاج النظائر المشعة لأغراض علمية.
وأخبر
ألكسندر كينشاك، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، وكالة "سبوتنيك" للأنباء بأن "الطرف الروسي أبدى استعداده لمساعدة الشركاء العراقيين في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض لا تتصل بإنتاج الكهرباء وتوريد النظائر المشعة وأيضا تعليم العراقيين في مؤسسات التعليم العالي المختصة الروسية".
وأشار إلى أن روسيا مستعدة لتنفيذ مشاريع مشتركة كبيرة في هذا المجال موضحا أن الطرف الروسي يرى بأنه يمكن معاودة بحث هذا الموضوع من الناحية العملية عندما يتزايد التعاون في مجال البحث العلمي هذا ويدقق الطرف العراقي خططه.
وأضاف أن مؤسسة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة تواصلان استعداداتهما لتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.