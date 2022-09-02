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https://sputnikarabic.ae/20220902/قائد-عسكري-إيراني-يهدد-بالرد-الصاعق-دفاعاتنا-ترصد-آلاف-الكيلومترات-خارج-الحدود-1067181124.html
قائد عسكري إيراني يهدد بالرد الصاعق: دفاعاتنا ترصد آلاف الكيلومترات خارج الحدود
قائد عسكري إيراني يهدد بالرد الصاعق: دفاعاتنا ترصد آلاف الكيلومترات خارج الحدود
قال قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي، إن المعدات الدفاعية التي تملكها بلاده يمكنها رصد "قوات العدو" على بعد آلاف الكيلومترات خارج... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T11:12+0000
2022-09-02T11:12+0000
العالم
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جاء ذلك في لقاء جمعه صباح اليوم (الجمعة) بملحقين عسكريين أجانب مقيمين في إيران، وفقا لوكالة "فارس" شبه الرسمية.وقال إن "الملحقين العسكريين الأجانب اطلعوا على جزء يسير للغاية من اقتدار إيران وقوة دفاعاتها الجوية التي حصلت عليها بفضل جهود علمائها الشبان المبدعين والمحبين للوطن".
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العالم, أخبار إيران

قائد عسكري إيراني يهدد بالرد الصاعق: دفاعاتنا ترصد آلاف الكيلومترات خارج الحدود

11:12 GMT 02.09.2022
© AFP 2022صواريخ نووية أمريكية - مينتمان
صواريخ نووية أمريكية - مينتمان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022
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قال قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي، إن المعدات الدفاعية التي تملكها بلاده يمكنها رصد "قوات العدو" على بعد آلاف الكيلومترات خارج حدود إيران.
جاء ذلك في لقاء جمعه صباح اليوم (الجمعة) بملحقين عسكريين أجانب مقيمين في إيران، وفقا لوكالة "فارس" شبه الرسمية.

وشدد القائد العسكري على أن "الدفاع الجوي في الجيش الإيراني يزداد نموا يوما بعد آخر لمواجهة مختلف أنواع التهديدات في مجال العلوم الدفاعية، وأن بلاده سوف ترد على أي عدوان ردا صاعقا يجعل العدو يشعر بالندم".

وقال إن "الملحقين العسكريين الأجانب اطلعوا على جزء يسير للغاية من اقتدار إيران وقوة دفاعاتها الجوية التي حصلت عليها بفضل جهود علمائها الشبان المبدعين والمحبين للوطن".
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