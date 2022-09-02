https://sputnikarabic.ae/20220902/قناة-عبرية-تنشر-صورا-لآثار-هجوم-إسرائيلي-على-مطار-حلب-الدولي-1067209587.html
قناة عبرية تنشر صورا لآثار هجوم إسرائيلي على مطار حلب الدولي
قناة عبرية تنشر صورا لآثار هجوم إسرائيلي على مطار حلب الدولي
نشرت قناة إسرائيلية رسمية، مساء اليوم الجمعة، صورا زعمت أنها لآثار القصف المنسوب لتل أبيب والذي استهدف أمس الأول مطار حلب الدولي. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T18:22+0000
2022-09-02T18:22+0000
2022-09-02T18:22+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
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قناة "كان" نشرت الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة "إيميج سات إنترناشيونال" الإسرائيلية قبل وبعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي للمطار السوري.وأضافت القناة: "إلى جانب علامات الضرر التي لحقت بالمدرج، هناك أيضا ضرر للمبنى في الجزء العسكري من المطار والذي ثبتت عليه أنظمة لدقة الملاحة أثناء هبوط الطائرات. يدور الحديث عن هجوم صغير نسبيا تم إصلاح آثاره بالفعل وعاد المطار إلى العمل اليوم".وتابعت: "يأتي ذلك متسقا مع ما تردد في وسائل إعلام إيرانية عن تنفيذ الهجوم لمنع طائرة شحن إيرانية من الهبوط هناك. بمعنى آخر، لم يكن القصد من الهجوم تعطيل المطار، وإنما منع هبوط طائرة قادمة من طهران وكانت تحمل أسلحة لحزب الله".ومساء الأربعاء، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مطار حلب الدولي شمالي البلاد.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، بقيام الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب شمالي البلاد.وقال مصدر عسكري لمراسل الوكالة إنه في "حوالي الساعة 20.00 من مساء الأربعاء استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى قيام فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء في مدينة حلب بالتوجه نحو مطار حلب الدولي بعد نشوب حريق بالقرب منه.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
قناة عبرية تنشر صورا لآثار هجوم إسرائيلي على مطار حلب الدولي
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نشرت قناة إسرائيلية رسمية، مساء اليوم الجمعة، صورا زعمت أنها لآثار القصف المنسوب لتل أبيب والذي استهدف أمس الأول مطار حلب الدولي.
قناة
"كان" نشرت الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة "إيميج سات إنترناشيونال" الإسرائيلية قبل وبعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي للمطار السوري.
وأضافت القناة: "إلى جانب علامات الضرر التي لحقت بالمدرج، هناك أيضا ضرر للمبنى في الجزء العسكري من المطار والذي ثبتت عليه أنظمة لدقة الملاحة أثناء هبوط الطائرات. يدور الحديث عن هجوم صغير نسبيا تم إصلاح آثاره بالفعل وعاد المطار إلى العمل اليوم".
وتابعت: "يأتي ذلك متسقا مع ما تردد في وسائل إعلام إيرانية عن تنفيذ الهجوم لمنع طائرة شحن إيرانية من الهبوط هناك. بمعنى آخر، لم يكن القصد من الهجوم تعطيل المطار، وإنما منع هبوط طائرة قادمة من طهران وكانت تحمل أسلحة لحزب الله".
ومساء الأربعاء، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مطار حلب الدولي شمالي البلاد.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك
" في سوريا، بقيام الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب شمالي البلاد.
وقال مصدر عسكري لمراسل الوكالة إنه في "حوالي الساعة 20.00 من مساء الأربعاء استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى قيام فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء في مدينة حلب بالتوجه نحو مطار حلب الدولي بعد نشوب حريق بالقرب منه.