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مراسل "سبوتنيك": فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء تتوجه نحو مطار حلب الدولي بعد نشوب حريق بالقرب منه
https://sputnikarabic.ae/20220831/-مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-محيط-مطار-حلب-الدولي-1067112375.html
مراسل "سبوتنيك": فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء تتوجه نحو مطار حلب الدولي بعد نشوب حريق بالقرب منه
مراسل "سبوتنيك": فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء تتوجه نحو مطار حلب الدولي بعد نشوب حريق بالقرب منه
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، مساء اليوم الأربعاء، بقيام الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب شمالي البلاد. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T17:21+0000
2022-08-31T17:42+0000
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أخبار سوريا اليوم
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وبدوره، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، بأن أصوات الانفجارات التي سمعت بريف المدينة ناجمة عن اعتراض صواريخ الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف نقاط بمحيط مدينة حلب، مؤكدا عدم وجود أي عدوان على المنطقة الساحلية. مراسل "سبوتنيك" في مدينة حلب: فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء تتوجه نحو مطار حلب الدولي بعد نشوب حريق بالقرب منه.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مراسل "سبوتنيك": فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء تتوجه نحو مطار حلب الدولي بعد نشوب حريق بالقرب منه

17:21 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 17:42 GMT 31.08.2022)
© Sputnik . nour molhem مطار حلب الدولي يعود للعمل
مطار حلب الدولي يعود للعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . nour molhem
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يتبع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، مساء اليوم الأربعاء، بقيام الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب شمالي البلاد.
وبدوره، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، بأن أصوات الانفجارات التي سمعت بريف المدينة ناجمة عن اعتراض صواريخ الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف نقاط بمحيط مدينة حلب، مؤكدا عدم وجود أي عدوان على المنطقة الساحلية.
مراسل "سبوتنيك" في مدينة حلب: فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء تتوجه نحو مطار حلب الدولي بعد نشوب حريق بالقرب منه.
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