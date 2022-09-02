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مصر... بيان حكومي بشأن مخزون السلع الاستراتيجية في الأسواق
مصر... بيان حكومي بشأن مخزون السلع الاستراتيجية في الأسواق
انتشرت مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء تزعم بنقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية بسبب تداعيات الأزمة... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T12:02+0000
2022-09-02T12:02+0000
مصر
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وحسب بيان الحكومة المصرية، تم التواصل مع وزارة التموين التي نفت تلك الأنباء.وأكدت الوزارة أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية. وأشارت إلى توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا في كافة الأسواق. وشددت وزارة التموين على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.​
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مصر, أخبار مصر الآن
مصر, أخبار مصر الآن

مصر... بيان حكومي بشأن مخزون السلع الاستراتيجية في الأسواق

12:02 GMT 02.09.2022
© Sputnik . sputnikسوق الفاكهة في مصر
سوق الفاكهة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . sputnik
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انتشرت مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء تزعم بنقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وحسب بيان الحكومة المصرية، تم التواصل مع وزارة التموين التي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية.
وأشارت إلى توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا في كافة الأسواق.
ولفتت إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر.
وشددت وزارة التموين على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.​
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