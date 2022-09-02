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https://sputnikarabic.ae/20220902/موسكو-تعلق-على-الضربات-الإسرائيلية-الأخيرة-على-سوريا-1067180519.html
موسكو تعلق على الضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا
موسكو تعلق على الضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على الغارات الجوية الإسرائيلية المنتظمة على سوريا، واصفة ذلك بالعمل غير المقبول من الجانب... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T11:02+0000
2022-09-02T11:02+0000
روسيا
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وأشارت زاخاروفا في تعليقها إلى أن ما يثير القلق هو حقيقة أن الأهداف تمثل بنية تحتية مدنية مهمة في سوريا، ولا سيما المطارات، مؤكدة أن الضربات الإسرائيلية المستمرة على سوريا هي انتهاك صارخ لسيادة البلد ولقواعد القانون الدولي.وقال زاخاروفا بهذا الصدد: "نحن مقتنعون بأن مثل هذه الممارسة الشريرة لا تساهم بأي حال من الأحوال في تقليل المخاطر على أمن إسرائيل نفسها"، مضيفة أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى نتائج عنيفة انتقامية قد تزعزع الاستقرار وتؤدي إلى تصعيد مسلح واسع النطاق.ويأتي هذا الاعتداء بالتزامن مع اعتداء آخر استهدف، مساء الأربعاء، مطار حلب الدولي شمالي البلاد. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، بقيام الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب شمالي البلاد.وقال مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك"، إنه في "حوالي الساعة 20.00 من مساء الأربعاء استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى قيام فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء في مدينة حلب بالتوجه نحو مطار حلب الدولي بعد نشوب حريق بالقرب منه.
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روسيا

موسكو تعلق على الضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا

11:02 GMT 02.09.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على الغارات الجوية الإسرائيلية المنتظمة على سوريا، واصفة ذلك بالعمل غير المقبول من الجانب الإسرائيلي.
وأشارت زاخاروفا في تعليقها إلى أن ما يثير القلق هو حقيقة أن الأهداف تمثل بنية تحتية مدنية مهمة في سوريا، ولا سيما المطارات، مؤكدة أن الضربات الإسرائيلية المستمرة على سوريا هي انتهاك صارخ لسيادة البلد ولقواعد القانون الدولي.
وقال زاخاروفا بهذا الصدد: "نحن مقتنعون بأن مثل هذه الممارسة الشريرة لا تساهم بأي حال من الأحوال في تقليل المخاطر على أمن إسرائيل نفسها"، مضيفة أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى نتائج عنيفة انتقامية قد تزعزع الاستقرار وتؤدي إلى تصعيد مسلح واسع النطاق.
ويأتي هذا الاعتداء بالتزامن مع اعتداء آخر استهدف، مساء الأربعاء، مطار حلب الدولي شمالي البلاد. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، بقيام الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب شمالي البلاد.
وقال مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك"، إنه في "حوالي الساعة 20.00 من مساء الأربعاء استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى قيام فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء في مدينة حلب بالتوجه نحو مطار حلب الدولي بعد نشوب حريق بالقرب منه.
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