عربي
https://sputnikarabic.ae/20220903/أحزاب-سويدية-تعارض-انبطاح-بلادها-لأردوغان-1067238420.html
أحزاب سويدية تعارض "انبطاح" بلادها لأردوغان
أحزاب سويدية تعارض "انبطاح" بلادها لأردوغان
انتقد ممثلون عن حزب اليسار السويدي وحزب حماية البيئة (الخضر) الاتفاق المبرم بين ستوكهولم وأنقرة بشأن الطلب المقدم إلى الناتو. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T15:59+0000
2022-09-03T15:59+0000
الناتو
السويد
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101625/65/1016256572_0:210:2513:1623_1920x0_80_0_0_97c0d25090f6e73153349e8d4f518d7a.jpg
وقالت المتحدثة باسم حزب اليسار للدفاع حنا غونارسون على أثير إذاعة "سفيرجيس" أثناء مناظرة سياسية: "إننا نلقي نظرة جادة للغاية على الطريقة التي انبطحت الحكومة فيها بالفعل أمام تركيا وأردوغان في الأسابيع والأشهر الأخيرة".وبحسب ممثلة حزب حماية البيئة ، ماريا فيرم، فإن السويد "لا ينبغي أن يحكمها أردوغان".هذا ووقعت تركيا والسويد وفنلندا، في 28 تموز/يوليو، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".وأشارت موسكو مرارا إلى أن التحالف يهدف إلى المواجهة، كما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا. في الوقت ذاته، لا يعتبر دخول السويد وفنلندا إلى هذه المنظمة تهديدا وجوديا لروسيا.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن التخلي عن السياسة التقليدية المتمثلة في الحياد العسكري لهلسنكي سيكون خاطئا، حيث لا توجد تهديدات لفنلندا.
https://sputnikarabic.ae/20220813/ماكرون-يوقع-بروتوكولات-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-حلف-الناتو-1066375859.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101625/65/1016256572_34:0:2477:1832_1920x0_80_0_0_f4cc3a31c9cc7e76e39ee16399e9cd91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الناتو, السويد, أخبار تركيا اليوم
الناتو, السويد, أخبار تركيا اليوم

أحزاب سويدية تعارض "انبطاح" بلادها لأردوغان

15:59 GMT 03.09.2022
© Photo / Peter Collinsستوكهولم
ستوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Photo / Peter Collins
تابعنا عبرTelegram
انتقد ممثلون عن حزب اليسار السويدي وحزب حماية البيئة (الخضر) الاتفاق المبرم بين ستوكهولم وأنقرة بشأن الطلب المقدم إلى الناتو.
وقالت المتحدثة باسم حزب اليسار للدفاع حنا غونارسون على أثير إذاعة "سفيرجيس" أثناء مناظرة سياسية: "إننا نلقي نظرة جادة للغاية على الطريقة التي انبطحت الحكومة فيها بالفعل أمام تركيا وأردوغان في الأسابيع والأشهر الأخيرة".
وبحسب ممثلة حزب حماية البيئة ، ماريا فيرم، فإن السويد "لا ينبغي أن يحكمها أردوغان".
هذا ووقعت تركيا والسويد وفنلندا، في 28 تموز/يوليو، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ماكرون يوقع بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو
13 أغسطس, 20:56 GMT
وأشارت موسكو مرارا إلى أن التحالف يهدف إلى المواجهة، كما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا. في الوقت ذاته، لا يعتبر دخول السويد وفنلندا إلى هذه المنظمة تهديدا وجوديا لروسيا.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن التخلي عن السياسة التقليدية المتمثلة في الحياد العسكري لهلسنكي سيكون خاطئا، حيث لا توجد تهديدات لفنلندا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала