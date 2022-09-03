https://sputnikarabic.ae/20220903/إثيوبيا-مستعدة-لاستخدام-أي-آليات-للتجارة-مع-روسيا-بما-في-ذلك-البطاقة-المصرفية-مير--1067215548.html
إثيوبيا مستعدة لاستخدام أي آليات للتجارة مع روسيا بما في ذلك البطاقة المصرفية "مير"
إثيوبيا مستعدة لاستخدام أي آليات للتجارة مع روسيا بما في ذلك البطاقة المصرفية "مير"
أعرب السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، عن استعداد بلاده لاستخدام أي آليات للتجارة مع روسيا،بما في ذلك الإدخال التدريجي للبطاقة المصرفية "مير". 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T04:28+0000
2022-09-03T04:28+0000
2022-09-03T04:28+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وأجاب تيغينو، في حديث مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول احتمالات إدخال بطاقات نظام الدفع الروسي "مير" في بلاده، قائلا: "بوسعنا استخدام أي آليات للتجارة مع روسيا".وبالوقت نفسه تعثر السفير في تحديد عما إذا كانت بطاقة "مير" مقبولة حاليا في بلاده.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إثيوبيا مستعدة لاستخدام أي آليات للتجارة مع روسيا بما في ذلك البطاقة المصرفية "مير"
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أعرب السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، عن استعداد بلاده لاستخدام أي آليات للتجارة مع روسيا،بما في ذلك الإدخال التدريجي للبطاقة المصرفية "مير".
موسكو - سبوتنيك
. وأجاب تيغينو، في حديث مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول احتمالات إدخال بطاقات نظام الدفع الروسي "مير" في بلاده، قائلا: "بوسعنا استخدام أي آليات للتجارة مع روسيا".
وبالوقت نفسه تعثر السفير في تحديد عما إذا كانت بطاقة "مير" مقبولة حاليا في بلاده.