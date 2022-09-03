عربي
https://sputnikarabic.ae/20220903/إعلام-استئناف-حركة-المرور-عبر-مضيق-البوسفور-بعد-تعطل-سفينة-شحن-1067218392.html
إعلام: استئناف حركة المرور عبر مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة شحن
إعلام: استئناف حركة المرور عبر مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة شحن
أفاد خفر السواحل التركي، اليوم السبت، بعودة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة شحن كانت متوجهة إلى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "تي آر تي"... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T07:53+0000
2022-09-03T07:53+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065943042_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_6012b2607d1eb707b50b47427cdec45f.jpg
في وقت سابق اليوم، تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور مؤقتا بسبب حادثة تتعلق بسفينة الشحن "بريزا" التي يبلغ طولها 107 أمتار (351 قدما)، والتي تعطلت في طريقها من إسطنبول إلى أوكرانيا.وبحسب "تي آر تي"، استأنف الممر البحري الحيوي عملياته. وهذه هي المرة الثانية التي يعلق فيها مضيق البوسفور الملاحة بسبب حادث سفينة هذا الأسبوع. فيوم الخميس، جنحت سفينة الشحن "LADY ZEHMA" في المضيق بسبب فشل الدفة أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى اسطنبول. تم استئناف الحركة البحرية على الفور بعد إعادة تعويم السفينة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065943042_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_af3e61f11c51213bdf620eb183e721b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

إعلام: استئناف حركة المرور عبر مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة شحن

07:53 GMT 03.09.2022
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
تابعنا عبرTelegram
أفاد خفر السواحل التركي، اليوم السبت، بعودة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة شحن كانت متوجهة إلى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "تي آر تي" التركية الحكومية.
في وقت سابق اليوم، تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور مؤقتا بسبب حادثة تتعلق بسفينة الشحن "بريزا" التي يبلغ طولها 107 أمتار (351 قدما)، والتي تعطلت في طريقها من إسطنبول إلى أوكرانيا.
وبحسب "تي آر تي"، استأنف الممر البحري الحيوي عملياته.
وهذه هي المرة الثانية التي يعلق فيها مضيق البوسفور الملاحة بسبب حادث سفينة هذا الأسبوع. فيوم الخميس، جنحت سفينة الشحن "LADY ZEHMA" في المضيق بسبب فشل الدفة أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى اسطنبول. تم استئناف الحركة البحرية على الفور بعد إعادة تعويم السفينة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:17 GMTАвтомобили с делегатами МАГАТЭ в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала