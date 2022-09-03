https://sputnikarabic.ae/20220903/إعلام-استئناف-حركة-المرور-عبر-مضيق-البوسفور-بعد-تعطل-سفينة-شحن-1067218392.html
إعلام: استئناف حركة المرور عبر مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة شحن
إعلام: استئناف حركة المرور عبر مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة شحن
أفاد خفر السواحل التركي، اليوم السبت، بعودة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة شحن كانت متوجهة إلى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "تي آر تي"... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T07:53+0000
2022-09-03T07:53+0000
2022-09-03T07:53+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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في وقت سابق اليوم، تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور مؤقتا بسبب حادثة تتعلق بسفينة الشحن "بريزا" التي يبلغ طولها 107 أمتار (351 قدما)، والتي تعطلت في طريقها من إسطنبول إلى أوكرانيا.وبحسب "تي آر تي"، استأنف الممر البحري الحيوي عملياته. وهذه هي المرة الثانية التي يعلق فيها مضيق البوسفور الملاحة بسبب حادث سفينة هذا الأسبوع. فيوم الخميس، جنحت سفينة الشحن "LADY ZEHMA" في المضيق بسبب فشل الدفة أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى اسطنبول. تم استئناف الحركة البحرية على الفور بعد إعادة تعويم السفينة.
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
إعلام: استئناف حركة المرور عبر مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة شحن
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أفاد خفر السواحل التركي، اليوم السبت، بعودة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة شحن كانت متوجهة إلى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "تي آر تي" التركية الحكومية.
في وقت سابق اليوم، تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور مؤقتا بسبب حادثة تتعلق بسفينة الشحن "بريزا" التي يبلغ طولها 107 أمتار (351 قدما)، والتي تعطلت في طريقها من إسطنبول إلى أوكرانيا.
وبحسب "تي آر تي"، استأنف الممر البحري الحيوي عملياته.
وهذه هي المرة الثانية التي يعلق فيها مضيق البوسفور الملاحة بسبب حادث سفينة هذا الأسبوع. فيوم الخميس، جنحت سفينة الشحن "LADY ZEHMA" في المضيق بسبب فشل الدفة أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى اسطنبول. تم استئناف الحركة البحرية على الفور بعد إعادة تعويم السفينة.