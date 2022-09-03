https://sputnikarabic.ae/20220903/إيران-تلتحق-بالدول-الخمس-المنتجة-للأطراف-الاصطناعية-الإلكترونية-1067228543.html
إيران تلتحق بالدول الخمس المنتجة للأطراف الاصطناعية الإلكترونية
إيران تلتحق بالدول الخمس المنتجة للأطراف الاصطناعية الإلكترونية
التحقت إیران بالدول الخمس في العالم التي تنتج مختلف أنواع الأطراف الصناعية الميكانيكية والإلكترونية بفضل الخبراء المحليين. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T12:04+0000
2022-09-03T12:04+0000
2022-09-03T12:04+0000
أطراف
اصطناعي
علوم
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ووفقا لوكالة "ارنا" الإيرانية، فإن المهندسين والخبراء والشباب العاملين في شركة معرفية في مدينة تبريز قاموا بإنتاج وتصدير جميع أنواع الأطراف الاصطناعية في السنوات الأخيرة، معتمدين على قدراتهم الداخلية بحيث يمكن وضع اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين البلدان التي لديها هذه التكنولوجيا.وأضاف: "اعتمدنا على قدرة الخبراء المحليين في الظروف الصعبة وقد حققنا هذه النجاحات في ظل العقوبات الصارمة ولكننا مع ذلك، نبحث عن تقنيات جديدة ونتباحث مع الدول المختلفة من أجل تبادل التجارب"، موضحا أن منتجات هذه الشركة هي سيليكون اصطناعي والمنتجات هي بدائل مناسبة للأصابع والأجزاء التي قطعت من اليد، ومصممة وفقا لاحتياجات الفرد ورغباته.
https://sputnikarabic.ae/20211122/زرع-4-أطراف-صناعية-لكلبة-تجمدت-أقدامها-فيديو--1050777405.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أطراف, اصطناعي, علوم
إيران تلتحق بالدول الخمس المنتجة للأطراف الاصطناعية الإلكترونية
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التحقت إیران بالدول الخمس في العالم التي تنتج مختلف أنواع الأطراف الصناعية الميكانيكية والإلكترونية بفضل الخبراء المحليين.
ووفقا لوكالة
"ارنا" الإيرانية، فإن المهندسين والخبراء والشباب العاملين في شركة معرفية في مدينة تبريز قاموا بإنتاج وتصدير جميع أنواع الأطراف الاصطناعية في السنوات الأخيرة، معتمدين على قدراتهم الداخلية بحيث يمكن وضع اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين البلدان التي لديها هذه التكنولوجيا.
وأشار الرئيس التنفيذي لهذه الشركة "أمير بايدار ثاني" إلى امتلاك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا بهذه التكنولوجيا، قائلا: "الخبراء في هذه الشركة تمكنوا من تحقيق تكنولوجيا الإنتاج لهذا المنتج في الوقت الحاضر ويتم توطين منتجات هذه الشركة بناء على المواد المتوفرة في البلاد".
22 نوفمبر 2021, 17:19 GMT
وأضاف: "اعتمدنا على قدرة الخبراء المحليين في الظروف الصعبة وقد حققنا هذه النجاحات في ظل العقوبات الصارمة ولكننا مع ذلك، نبحث عن تقنيات جديدة ونتباحث مع الدول المختلفة من أجل تبادل التجارب"، موضحا أن منتجات هذه الشركة هي سيليكون اصطناعي والمنتجات هي بدائل مناسبة للأصابع والأجزاء التي قطعت من اليد، ومصممة وفقا لاحتياجات الفرد ورغباته.