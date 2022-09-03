https://sputnikarabic.ae/20220903/استئناف-جلسات-الحوار-الوطني-في-تشاد-بعد-اتفاق-مع-قوى-سياسية-مقاطعة-1067238276.html
استئناف جلسات الحوار الوطني في تشاد بعد اتفاق مع قوى سياسية مقاطعة
استئناف جلسات الحوار الوطني في تشاد بعد اتفاق مع قوى سياسية مقاطعة
أعلنت هيئة رئاسة الحوار الوطني في تشاد عودة انطلاق جلسات الحوار يوم الاثنين المقبل عقب التوصل لاتفاق مع قوى سياسية مقاطعة. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T15:58+0000
2022-09-03T15:58+0000
2022-09-03T15:58+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت شبكة "تشاد أنفو" اليوم السبت، أنه بعد تقديم مقترحات من اللجنة المفاوضة مع القوى السياسية المقاطعة للحوار الوطني الشامل والسيادي بشأن تعليق الجلسات إلى حين إيجاد حلول كفيلة بمعالجة مشكلة المقاطعة، قررت هيئة رئاسة الحوار الوطني استئناف جلسات الحوار بعد غد الاثنين.وأشارت الشبكة إلى أن الهيئة اكتفت اليوم السبت بإعداد مسودة جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المنتظرة.وأشارت المسودة إلى أن الأجندة تتألف من ستة محاور، إذ يتعلق المحور الأول "بالمعالم التي يجب وضعها للعيش معًا بشكل جيد".وتتعلق هذه القضايا بشكل أساسي بالسلام والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية. ويتعلق الثاني بالقضايا المجتمعية الرئيسية التي من شأن حلها "زيادة تعزيز السلام والتماسك الاجتماعي".المحور الخامس يتعلق بإعادة تأسيس الدولة من خلال بنية مؤسسية جديدة. وتشمل هذه شكل الدولة والدستور والإصلاحات المؤسسية والعملية الانتخابية، في حين سيركز المحور الأخير على تدابير إدارة المرحلة الانتقالية بعد الحوار والجدول الزمني للعودة إلى النظام الدستوري، وفقا للمسودة.
https://sputnikarabic.ae/20220820/غياب-حركة-فاكت-عن-الحوار-الوطني-في-تشاد-هل-يمكنها-عرقلة-المشهد-1066665668.html
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العالم, أخبار تشاد, لقاء, أطراف النزاع
العالم, أخبار تشاد, لقاء, أطراف النزاع
استئناف جلسات الحوار الوطني في تشاد بعد اتفاق مع قوى سياسية مقاطعة
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أعلنت هيئة رئاسة الحوار الوطني في تشاد عودة انطلاق جلسات الحوار يوم الاثنين المقبل عقب التوصل لاتفاق مع قوى سياسية مقاطعة.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت شبكة "تشاد أنفو" اليوم السبت، أنه بعد تقديم مقترحات من اللجنة المفاوضة مع القوى السياسية المقاطعة للحوار الوطني الشامل والسيادي بشأن تعليق الجلسات إلى حين إيجاد حلول كفيلة بمعالجة مشكلة المقاطعة، قررت هيئة رئاسة الحوار الوطني استئناف جلسات الحوار بعد غد الاثنين.
وأشارت الشبكة إلى أن الهيئة اكتفت اليوم السبت بإعداد مسودة جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المنتظرة.
وبحسب المسودة الصادرة من هيئة رئاسة الحوار الوطني، فإنه "يجب أن تركز أجندة الحوار الوطني الشامل والسيادي على الموضوعات الأساسية التي تجعل من الممكن إرساء أسس مجتمع سلمي، متحد حول قيم مشتركة للعيش معًا بشكل جيد مما يساهم في إدارة سلمية طيلة فترة الانتقال بالبلاد، بهدف العودة إلى النظام الدستوري".
وأشارت المسودة
إلى أن الأجندة تتألف من ستة محاور، إذ يتعلق المحور الأول "بالمعالم التي يجب وضعها للعيش معًا بشكل جيد".
وتتعلق هذه القضايا بشكل أساسي بالسلام والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية. ويتعلق الثاني بالقضايا المجتمعية الرئيسية التي من شأن حلها "زيادة تعزيز السلام والتماسك الاجتماعي".
وتابعت المسودة، "المحور الثالث مكرس للحقوق الأساسية والحريات التي يتعين تعزيزها، بينما يركز المحور الرابع على السياسات العامة القطاعية فيما يتعلق بالحقوق الأساسية التي يجب ضمانها للمواطنين". بحسب المسودة.
المحور الخامس يتعلق بإعادة تأسيس الدولة من خلال بنية مؤسسية جديدة. وتشمل هذه شكل الدولة والدستور والإصلاحات المؤسسية والعملية الانتخابية، في حين سيركز المحور الأخير على تدابير إدارة المرحلة الانتقالية بعد الحوار والجدول الزمني للعودة إلى النظام الدستوري، وفقا للمسودة.