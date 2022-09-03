https://sputnikarabic.ae/20220903/استقرار-أسعار-الذهب-في-مصر--عيار-21-بـ-118-جنيها-1067218653.html

استقرار أسعار الذهب في مصر ... عيار 21 بـ 118 جنيها

استقرار أسعار الذهب في مصر ... عيار 21 بـ 118 جنيها

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية بعد أن شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية وصلت لأعلى مستوياتها منذ شهرين. 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T08:01+0000

2022-09-03T08:01+0000

2022-09-03T08:01+0000

أسعار الذهب اليوم

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1049875905_0:132:1500:976_1920x0_80_0_0_47d75f45063d8d3a612b84386672b987.jpg

ووفقا لموقع "المصري اليوم"، فقد استقر سعر عيار الذهب الأشهر عند المصريين، وهو عيار 21، على ما وصل إليه أمس الجمعة، حيث سجل سعر الغرام الواحد منه 118 جنيها مصريا.يأتي هذا الاستقرار رغم الارتفاع العالمي للمعدن الأصفر، اليوم السبت، حيث سجل زيادة في مستهل التعاملات بالعقود الفورية بنسبة 0.90 %، ووصل سعر الأوقية إلى 1712.84 دولار.وبالنسبة لأسعار الأنواع المختلفة من الذهب في مصر، فقد سجل الغرام عيار 18 سعر 958.25 جنيه، والغرام عيار 24 سجل سعر 1277.75 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد وصل إلى 8944 جنيها.

https://sputnikarabic.ae/20220719/مصر-سعر-الذهب-يتراجع-إلى-أقل-مستوى-له-منذ-مارس-الماضي-1065307156.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن