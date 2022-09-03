https://sputnikarabic.ae/20220903/استقرار-أسعار-الذهب-في-مصر--عيار-21-بـ-118-جنيها-1067218653.html
استقرار أسعار الذهب في مصر ... عيار 21 بـ 118 جنيها
استقرار أسعار الذهب في مصر ... عيار 21 بـ 118 جنيها
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية بعد أن شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية وصلت لأعلى مستوياتها منذ شهرين. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T08:01+0000
2022-09-03T08:01+0000
2022-09-03T08:01+0000
أسعار الذهب اليوم
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ووفقا لموقع "المصري اليوم"، فقد استقر سعر عيار الذهب الأشهر عند المصريين، وهو عيار 21، على ما وصل إليه أمس الجمعة، حيث سجل سعر الغرام الواحد منه 118 جنيها مصريا.يأتي هذا الاستقرار رغم الارتفاع العالمي للمعدن الأصفر، اليوم السبت، حيث سجل زيادة في مستهل التعاملات بالعقود الفورية بنسبة 0.90 %، ووصل سعر الأوقية إلى 1712.84 دولار.وبالنسبة لأسعار الأنواع المختلفة من الذهب في مصر، فقد سجل الغرام عيار 18 سعر 958.25 جنيه، والغرام عيار 24 سجل سعر 1277.75 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد وصل إلى 8944 جنيها.
https://sputnikarabic.ae/20220719/مصر-سعر-الذهب-يتراجع-إلى-أقل-مستوى-له-منذ-مارس-الماضي-1065307156.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
استقرار أسعار الذهب في مصر ... عيار 21 بـ 118 جنيها
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استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية بعد أن شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية وصلت لأعلى مستوياتها منذ شهرين.
ووفقا لموقع
"المصري اليوم"، فقد استقر سعر عيار الذهب الأشهر عند المصريين، وهو عيار 21، على ما وصل إليه أمس الجمعة، حيث سجل سعر الغرام الواحد منه 118 جنيها مصريا.
يأتي هذا الاستقرار
رغم الارتفاع العالمي للمعدن الأصفر، اليوم السبت، حيث سجل زيادة في مستهل التعاملات بالعقود الفورية بنسبة 0.90 %، ووصل سعر الأوقية إلى 1712.84 دولار.
وقد ارتفعت كذلك العقود الآجلة بنسبة 0.78% لتصل إلى سعر 1722.60 دولار أمريكي.
وبالنسبة لأسعار الأنواع المختلفة من الذهب في مصر، فقد سجل الغرام عيار 18 سعر 958.25 جنيه، والغرام عيار 24 سجل سعر 1277.75 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد وصل إلى 8944 جنيها.