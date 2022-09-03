https://sputnikarabic.ae/20220903/الإمارات-تدين-محاولة-اغتيال-نائبة-رئيس-الأرجنتين-1067232032.html
الإمارات تدين محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين
الإمارات تدين محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين
أدانت الإمارات العربية المتحدة "بشدة" محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T13:41+0000
2022-09-03T13:41+0000
2022-09-03T13:41+0000
العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأعربت الخارجية الإماراتية عن تضامنها ووقوفها إلى جانب دولة الأرجنتين وشعبها في مواجهة العنف والإرهاب، حسبما نقلت وكالة "وام". كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات تستنكر بشدة "هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تدين محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين
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أدانت الإمارات العربية المتحدة "بشدة" محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين.
وأعربت الخارجية الإماراتية عن تضامنها ووقوفها إلى جانب دولة الأرجنتين وشعبها في مواجهة العنف والإرهاب، حسبما نقلت وكالة "وام".
كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات تستنكر بشدة "هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".