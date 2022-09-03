https://sputnikarabic.ae/20220903/الرئيس-الإماراتي-يتسلم-رسالة-من-رئيس-الوزراء-الهندي-تتعلق-بتعزيز-العلاقات-بين-البلدين--1067219784.html

الرئيس الإماراتي يتسلم رسالة من رئيس الوزراء الهندي تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين

الرئيس الإماراتي يتسلم رسالة من رئيس الوزراء الهندي تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، صباح اليوم السبت، في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في الهند،... 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T08:40+0000

2022-09-03T08:40+0000

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ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، وام، فإن رسالة مودي تتعلق بتعزيز العلاقات الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وإمكانيات تنميتها وتطويرها لما يخدم مصالحهما المشتركة.ويزور وزير الخارجية الهندي الإمارات لحضور اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة الإماراتية الهندية المشتركة والدورة الثالثة للحوار الإستراتيجي بين البلدين.ووفقا للوكالة الرسمية فإن لقاء بن زايد ووزير الخارجية الهندي تضمن "بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وأهمية العمل المشترك لتعزيزها والارتقاء بها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

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