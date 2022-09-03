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https://sputnikarabic.ae/20220903/الرئيس-الإماراتي-يتسلم-رسالة-من-رئيس-الوزراء-الهندي-تتعلق-بتعزيز-العلاقات-بين-البلدين--1067219784.html
الرئيس الإماراتي يتسلم رسالة من رئيس الوزراء الهندي تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين
الرئيس الإماراتي يتسلم رسالة من رئيس الوزراء الهندي تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين
استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، صباح اليوم السبت، في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في الهند،... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T08:40+0000
2022-09-03T08:40+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، وام، فإن رسالة مودي تتعلق بتعزيز العلاقات الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وإمكانيات تنميتها وتطويرها لما يخدم مصالحهما المشتركة.ويزور وزير الخارجية الهندي الإمارات لحضور اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة الإماراتية الهندية المشتركة والدورة الثالثة للحوار الإستراتيجي بين البلدين.ووفقا للوكالة الرسمية فإن لقاء بن زايد ووزير الخارجية الهندي تضمن "بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وأهمية العمل المشترك لتعزيزها والارتقاء بها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".
https://sputnikarabic.ae/20220511/الإمارات-والهند-تقرران-إلغاء-وتخفيض-90-من-الرسوم-على-السلع--بينهما-1062093344.html
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أخبار الهند اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الهند اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الرئيس الإماراتي يتسلم رسالة من رئيس الوزراء الهندي تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين

08:40 GMT 03.09.2022
© Sputnikالشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي
الشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، صباح اليوم السبت، في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في الهند، حيث سلمه رسالة من رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، وام، فإن رسالة مودي تتعلق بتعزيز العلاقات الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وإمكانيات تنميتها وتطويرها لما يخدم مصالحهما المشتركة.
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ويزور وزير الخارجية الهندي الإمارات لحضور اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة الإماراتية الهندية المشتركة والدورة الثالثة للحوار الإستراتيجي بين البلدين.
ووفقا للوكالة الرسمية فإن لقاء بن زايد ووزير الخارجية الهندي تضمن "بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وأهمية العمل المشترك لتعزيزها والارتقاء بها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".
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