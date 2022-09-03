https://sputnikarabic.ae/20220903/الماس-المفسر-للألغاز-ومخاطر-الانقراض-الأسوأ-وخطوة-مهمة-للبحث-عن-كواكب-الحياة-1067235822.html
الماس المفسر للألغاز.. ومخاطر الانقراض الأسوأ.. وخطوة مهمة للبحث عن كواكب الحياة
الماس المفسر للألغاز.. ومخاطر الانقراض الأسوأ.. وخطوة مهمة للبحث عن كواكب الحياة
وجد باحثون أن تفجير البلاستيك بالليزر القوي يمكن أن يؤدي إلى إنتاج قطع ماس صغيرة، وهو ما يسهم في حل ألغاز كثيرة في بنية الكواكب. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T15:24+0000
2022-09-03T15:24+0000
2022-09-03T15:24+0000
راديو
مرايا العلوم
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الماس المفسر للألغاز ومخاطر الانقراض الأسوأ وخطوة مهمة للبحث عن كواكب الحياة
الماس المفسر للألغاز ومخاطر الانقراض الأسوأ وخطوة مهمة للبحث عن كواكب الحياة
وفي سياق آخر يقدم سلف الصربوديات طويل العنق المسمى مبيريسوروس راثي أدلة حول كيفية تقييد المناخ لمجموعة الديناصورات المبكرة..-قام تلسكوب جيمس ويب الفضائي بأول اكتشاف واضح لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لعالم بعيد، وهناك أيضا عثرة غير متوقعة في البيانات.. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على هذا المركب في أي كوكب خارج المجموعة الشمسية.- يقدم سلف الصربوديات طويل العنق المسمى مبيريسوروس راثي أدلة حول كيفية تقييد المناخ لمجموعة الديناصورات المبكرة.. ومؤخرا، تم اكتشاف بقايا نوع جديد من الديناصورات آكلة النباتات في شمال زيمبابوي.-يمكن تحويل المواد البلاستيكية البسيطة إلى ماسات صغيرة بنبضة من ضوء الليزر، حيث تحدث عملية مماثلة داخل الكواكب العملاقة، ولكن في درجات حرارة مرتفعة وبالضغوط الموجودة عليها، ما قد يفسر بعض ألغازها، كالمساعدة في فهم سبب غرابة كواكب مثل أورانوس ونبتون ومجالاتها المغناطيسية، كما يمكن أن تكون مفيدة في العديد من التطبيقات.وفيها كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من العلماء الرواد وهو "يانوس بولياي" - عالم الرياضيات، وأحد مؤسسي الهندسة غير الإقليدية، والذي ساعد على تحرير علماء الرياضيات من دراسة المفاهيم المجردة دون اتصال محتمل بالعالم المادي.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلومإعداد وتقديم: أحمد أحمد
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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راديو, مرايا العلوم, аудио
راديو, مرايا العلوم, аудио
الماس المفسر للألغاز.. ومخاطر الانقراض الأسوأ.. وخطوة مهمة للبحث عن كواكب الحياة
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وجد باحثون أن تفجير البلاستيك بالليزر القوي يمكن أن يؤدي إلى إنتاج قطع ماس صغيرة، وهو ما يسهم في حل ألغاز كثيرة في بنية الكواكب.
وفي سياق آخر يقدم سلف الصربوديات طويل العنق المسمى مبيريسوروس راثي أدلة حول كيفية تقييد المناخ لمجموعة الديناصورات المبكرة..
كل هذه الموضوعات وغيرها يتم تناولها في حلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، على إذاعة سبوتنيك.
-قام تلسكوب جيمس ويب الفضائي بأول اكتشاف واضح لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لعالم بعيد، وهناك أيضا عثرة غير متوقعة في البيانات.. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على هذا المركب في أي كوكب خارج المجموعة الشمسية.
- يقدم سلف الصربوديات طويل العنق المسمى مبيريسوروس راثي أدلة حول كيفية تقييد المناخ لمجموعة الديناصورات المبكرة.. ومؤخرا، تم اكتشاف بقايا نوع جديد من الديناصورات آكلة النباتات في شمال زيمبابوي.
إنه جزء من مجموعة ضخمة من الحفريات من أواخر العصر الترياسي والتي يمكن أن تساعدنا في فهم كيفية تأثير مناخ تلك الفترة على تشتت الديناصورات المبكرة.
-يمكن تحويل المواد البلاستيكية البسيطة إلى ماسات صغيرة بنبضة من ضوء الليزر، حيث تحدث عملية مماثلة داخل الكواكب العملاقة، ولكن في درجات حرارة مرتفعة وبالضغوط الموجودة عليها، ما قد يفسر بعض ألغازها، كالمساعدة في فهم سبب غرابة كواكب مثل أورانوس ونبتون ومجالاتها المغناطيسية، كما يمكن أن تكون مفيدة في العديد من التطبيقات.
-في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن مخاطر الانقراض الأسوأ، والتوقعات العلمية التي تشير إلى أن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار إلى الأبد ..
وفيها كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من العلماء الرواد وهو "يانوس بولياي" - عالم الرياضيات، وأحد مؤسسي الهندسة غير الإقليدية، والذي ساعد على تحرير علماء الرياضيات من دراسة المفاهيم المجردة دون اتصال محتمل بالعالم المادي.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلوم