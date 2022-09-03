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https://sputnikarabic.ae/20220903/تركيا-تعليق-حركة-مرور-السفن-في-مضيق-البوسفور-بسبب-تعطل-سفينة-شحن-1067215645.html
تركيا.. تعليق حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن
تركيا.. تعليق حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن
علقت السلطات التركية، اليوم السبت، حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن أثناء إبحارها من إسطنبول إلى أوكرانيا . 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T04:38+0000
2022-09-03T04:38+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وأوضح خفر السواحل التركي في بيان، أن سفينة شحن تحمل اسم " بريزا " تعطلت أثناء إبحارها من إسطنبول إلى أوكرانيا ورست في منطقة كانديلي.وأكد خفر السواحل توجه سفن إنقاذ وقاطرات، فضلا عن قوارب خفر السواحل إلى موقع سفينة الشحن التي يبلغ طولها 107 أمتار ، وقال :" تم تعليق حركة السفن في المضيق مؤقتا".
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

تركيا.. تعليق حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن

04:38 GMT 03.09.2022
© Sputnik . Vitaly Ankov / الذهاب إلى بنك الصورمضيق البوسفور
مضيق البوسفور - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Sputnik . Vitaly Ankov
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علقت السلطات التركية، اليوم السبت، حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن أثناء إبحارها من إسطنبول إلى أوكرانيا .
أنقرة - سبوتنيك. وأوضح خفر السواحل التركي في بيان، أن سفينة شحن تحمل اسم " بريزا " تعطلت أثناء إبحارها من إسطنبول إلى أوكرانيا ورست في منطقة كانديلي.

وأكد خفر السواحل توجه سفن إنقاذ وقاطرات، فضلا عن قوارب خفر السواحل إلى موقع سفينة الشحن التي يبلغ طولها 107 أمتار ، وقال :" تم تعليق حركة السفن في المضيق مؤقتا".
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