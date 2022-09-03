https://sputnikarabic.ae/20220903/تعرض-رياضي-عربي-لحادث-واحتراق-سيارته-خلال-رالي-بولندا-فيديو-1067236764.html
تعرض رياضي عربي لحادث واحتراق سيارته خلال رالي بولندا.. فيديو
تعرض رياضي عربي لحادث واحتراق سيارته خلال رالي بولندا.. فيديو
تعرض سائق الراليات السعودي، يزيد الراجحي، لحادث أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم للراليات التي تقام في بولندا. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T15:28+0000
2022-09-03T15:28+0000
2022-09-03T15:28+0000
رياضة
نار
مركبة
رياضي
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ونشر الراجحي فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" لسيارته وهي تتعرض لحريق، حيث أكد في الفيديو أنه لم يصب بأذى وملاحه مايكل أور، حيث خرجا من السيارة في الوقت المناسب، قبل أن تلتهمها النيران.وشارك يزيد الراجحي في العديد من البطولات مثل بطولة الشرق الأوسط للراليات وبطولة العالم فئة WRC2 في عام 2012، ومن ثم كأس العالم للراليات الصحراوية في عام 2014.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نار, مركبة, رياضي
تعرض رياضي عربي لحادث واحتراق سيارته خلال رالي بولندا.. فيديو
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تعرض سائق الراليات السعودي، يزيد الراجحي، لحادث أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم للراليات التي تقام في بولندا.
ونشر الراجحي فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" لسيارته وهي تتعرض لحريق، حيث أكد في الفيديو أنه لم يصب بأذى وملاحه مايكل أور، حيث خرجا من السيارة في الوقت المناسب، قبل أن تلتهمها النيران.
وشارك يزيد الراجحي في العديد من البطولات مثل بطولة الشرق الأوسط للراليات وبطولة العالم فئة WRC2 في عام 2012، ومن ثم كأس العالم للراليات الصحراوية في عام 2014.