https://sputnikarabic.ae/20220903/جهاز-الهجرة-غير-الشرعية-بليبيا-لـسبوتنيك-انتشلنا-12-جثة-و15-مفقودا-من-مصر-والسودان-1067224870.html
جهاز الهجرة غير الشرعية في ليبيا لـ"سبوتنيك": انتشلنا 12 جثة و15 مفقودا من مصر والسودان
جهاز الهجرة غير الشرعية في ليبيا لـ"سبوتنيك": انتشلنا 12 جثة و15 مفقودا من مصر والسودان
قال العميد رافع البرغثي، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، إن الهلال الأحمر وفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالساحل انتشلا نحو 12... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T10:44+0000
2022-09-03T10:44+0000
2022-09-03T10:45+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مركب الهجرة غير الشرعية انطلقت للمرة الأولى من منطقة طلميثة "بلدة صغيرة في شمال شرق ليبيا تبعد عن مدينة المرج 20 كم شمالاً"، وأن 6 من المهاجرين غير الشرعيين المصريين تم إنقاذهم خلال الأيام الماضية.وأوضح أن الناجين أفادوا بأن المركب كان على متنه نحو 30 مهاجرا، انتشل منهم نحو 12 جثة حتى الآن، ولم يعثر على جثث المفقودين.وتعاني ليبيا من موجات هجرة غير شرعية من العديد من المناطق المطلة على البحر، خاصة في ظل الانقسام السياسي والأمني الذي تشهده البلاد منذ العام 2011.وتنتشر عصابات التهريب والاتجار في البشر بالعديد من المناطق الساحلية الليبية، التي يقصدها المئات من مختلف الجنسيات بهدف العبور إلى أوروبا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
جهاز الهجرة غير الشرعية في ليبيا لـ"سبوتنيك": انتشلنا 12 جثة و15 مفقودا من مصر والسودان
10:44 GMT 03.09.2022 (تم التحديث: 10:45 GMT 03.09.2022) تابعنا عبر
قال العميد رافع البرغثي، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، إن الهلال الأحمر وفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالساحل انتشلا نحو 12 جثمانا لمهاجرين غير شرعيين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك
"، أن مركب الهجرة غير الشرعية انطلقت للمرة الأولى من منطقة طلميثة "بلدة صغيرة في شمال شرق ليبيا تبعد عن مدينة المرج 20 كم شمالاً"، وأن 6 من المهاجرين غير الشرعيين المصريين تم إنقاذهم خلال الأيام الماضية.
وأوضح أن الناجين أفادوا بأن المركب كان على متنه نحو 30 مهاجرا، انتشل منهم نحو 12 جثة حتى الآن، ولم يعثر على جثث المفقودين.
وتعاني ليبيا من موجات هجرة غير شرعية من العديد من المناطق المطلة على البحر، خاصة في ظل الانقسام السياسي والأمني الذي تشهده البلاد منذ العام 2011.
وتنتشر عصابات التهريب والاتجار في البشر بالعديد من المناطق الساحلية الليبية، التي يقصدها المئات من مختلف الجنسيات بهدف العبور إلى أوروبا.