طالبت "بالحياد العسكري".. تظاهرات حاشدة في براغ ضد الحكومة والناتو.. فيديو
© Sputnik . Edward Erben / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في تظاهرة احتجاجية في براغ ضد رئيس الوزراء أندريه بابيش
© Sputnik . Edward Erben/
تظاهر نحو 70 ألف شخص، اليوم السبت، في براغ عاصمة جمهورية التشيك، ضد الحكومة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.
واندلعت الاحتجاجات في أعقاب الزيادة الحادة في أسعار الطاقة نتيجة العملية الروسية في أوكرانيا.
ويطالب المتظاهرون الحكومة بـالحفاظ على الحياد الذي يسمح باستيراد الغاز والنفط من روسيا.
وقالت وكالة "بلومبرغ": "احتج عشرات الآلاف من التشيك في براغ ضد الحكومة للمطالبة بمزيد من المساعدات الحكومية مع ارتفاع فواتير الطاقة".
Reakce na prohlášení Čivavy, že na Václavském náměstí se právě nyní setkali proruští sympatizanti, pokud kdokoliv z Vás uvidí ruskou vlajku, tak se z Vás nejspíš stane z leknutí premiér! Víš co @P_Fiala KONČÍŠ ‼️Plný václavák ti vzkazuje ! pic.twitter.com/kbmq3YTADH— POZOR 🙀 ZMĚNA 🙀 (@pozorzmena) September 3, 2022
وقالت الوكالة إن هذه التظاهرات الحاشدة "هي أكبر مظهر من مظاهر السخط العام بشأن أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ ثلاثة عقود".
ملأ نحو 70 ألف شخص ميدان فاتسلاف في وسط العاصمة التشيكية وفقا لتقديرات الشرطة. وحمل البعض لافتات تندد بعضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بحسب المصدر ذاته.
Shromáždění na Václavském náměstí probíhá v klidu a nemuseli jsme zatím řešit žádné vážnější problémy. Počet účastníků ve 14.30h odhadujeme asi na 70 tisíc. pic.twitter.com/9J4QGDEg3j— Policie ČR (@PolicieCZ) September 3, 2022
وصل التضخم في التشيك، المدفوع أساسا بارتفاع تكاليف الإسكان وارتفاع أسعار الطاقة، أعلى مستوى منذ عام 1993 ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ ذروته عند حوالي 20% في الأشهر المقبلة.
Nenecháme si ukrást naši vlastní zemi kolaboranty a zaprodanci🤔 pic.twitter.com/ejjhwyG9df— POZOR 🙀 ZMĚNA 🙀 (@pozorzmena) September 3, 2022
وقالت الحكومة إن المبلغ الإجمالي للمساعدات الحكومية سيصل إلى 177 مليار كرونة (7.2 مليار دولار)، أو حوالي 3% من الناتج الاقتصادي للبلاد.
وتشمل حزمة الإجراءات زيادات في المعاشات التقاعدية وزيادة رواتب موظفي الدولة و66 مليار كرونة في دعم الطاقة.
وكان من المقرر أن يتحدث أعضاء الجماعات السياسية التي تطالب بالخروج من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في الاحتجاجات، وفقا لموقع المنظمين.
دعت عريضة عبر الإنترنت نُشرت على موقع منظمي الاحتجاجات إلى "تأمين إمدادات الغاز الطبيعي الرخيصة عبر عقد مباشر مع روسيا، والحياد العسكري والمزيد من الدعم للشركات التشيكية. كما رفضت التوطين الدائم للاجئين الأوكرانيين في جمهورية التشيك"، وفق "بلومبرغ".