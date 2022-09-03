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https://sputnikarabic.ae/20220903/طالبت-بالحياد-العسكري-تظاهرات-حاشدة-في-براغ-ضد-الحكومة-والناتو-فيديو-1067235357.html
طالبت "بالحياد العسكري".. تظاهرات حاشدة في براغ ضد الحكومة والناتو.. فيديو
طالبت "بالحياد العسكري".. تظاهرات حاشدة في براغ ضد الحكومة والناتو.. فيديو
تظاهر نحو 70 ألف شخص، اليوم السبت، في براغ عاصمة جمهورية التشيك، ضد الحكومة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T15:17+0000
2022-09-03T15:17+0000
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واندلعت الاحتجاجات في أعقاب الزيادة الحادة في أسعار الطاقة نتيجة العملية الروسية في أوكرانيا.ويطالب المتظاهرون الحكومة بـالحفاظ على الحياد الذي يسمح باستيراد الغاز والنفط من روسيا.وقالت وكالة "بلومبرغ": "احتج عشرات الآلاف من التشيك في براغ ضد الحكومة للمطالبة بمزيد من المساعدات الحكومية مع ارتفاع فواتير الطاقة".وقالت الوكالة إن هذه التظاهرات الحاشدة "هي أكبر مظهر من مظاهر السخط العام بشأن أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ ثلاثة عقود".ملأ نحو 70 ألف شخص ميدان فاتسلاف في وسط العاصمة التشيكية وفقا لتقديرات الشرطة. وحمل البعض لافتات تندد بعضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بحسب المصدر ذاته.وصل التضخم في التشيك، المدفوع أساسا بارتفاع تكاليف الإسكان وارتفاع أسعار الطاقة، أعلى مستوى منذ عام 1993 ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ ذروته عند حوالي 20% في الأشهر المقبلة.وقالت الحكومة إن المبلغ الإجمالي للمساعدات الحكومية سيصل إلى 177 مليار كرونة (7.2 مليار دولار)، أو حوالي 3% من الناتج الاقتصادي للبلاد.وتشمل حزمة الإجراءات زيادات في المعاشات التقاعدية وزيادة رواتب موظفي الدولة و66 مليار كرونة في دعم الطاقة.وكان من المقرر أن يتحدث أعضاء الجماعات السياسية التي تطالب بالخروج من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في الاحتجاجات، وفقا لموقع المنظمين.دعت عريضة عبر الإنترنت نُشرت على موقع منظمي الاحتجاجات إلى "تأمين إمدادات الغاز الطبيعي الرخيصة عبر عقد مباشر مع روسيا، والحياد العسكري والمزيد من الدعم للشركات التشيكية. كما رفضت التوطين الدائم للاجئين الأوكرانيين في جمهورية التشيك"، وفق "بلومبرغ".
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طالبت "بالحياد العسكري".. تظاهرات حاشدة في براغ ضد الحكومة والناتو.. فيديو

15:17 GMT 03.09.2022
© Sputnik . Edward Erben / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في تظاهرة احتجاجية في براغ ضد رئيس الوزراء أندريه بابيش
المشاركون في تظاهرة احتجاجية في براغ ضد رئيس الوزراء أندريه بابيش - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Sputnik . Edward Erben
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تظاهر نحو 70 ألف شخص، اليوم السبت، في براغ عاصمة جمهورية التشيك، ضد الحكومة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.
واندلعت الاحتجاجات في أعقاب الزيادة الحادة في أسعار الطاقة نتيجة العملية الروسية في أوكرانيا.
ويطالب المتظاهرون الحكومة بـالحفاظ على الحياد الذي يسمح باستيراد الغاز والنفط من روسيا.
وقالت وكالة "بلومبرغ": "احتج عشرات الآلاف من التشيك في براغ ضد الحكومة للمطالبة بمزيد من المساعدات الحكومية مع ارتفاع فواتير الطاقة".
وقالت الوكالة إن هذه التظاهرات الحاشدة "هي أكبر مظهر من مظاهر السخط العام بشأن أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ ثلاثة عقود".
ملأ نحو 70 ألف شخص ميدان فاتسلاف في وسط العاصمة التشيكية وفقا لتقديرات الشرطة. وحمل البعض لافتات تندد بعضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بحسب المصدر ذاته.
وصل التضخم في التشيك، المدفوع أساسا بارتفاع تكاليف الإسكان وارتفاع أسعار الطاقة، أعلى مستوى منذ عام 1993 ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ ذروته عند حوالي 20% في الأشهر المقبلة.
وقالت الحكومة إن المبلغ الإجمالي للمساعدات الحكومية سيصل إلى 177 مليار كرونة (7.2 مليار دولار)، أو حوالي 3% من الناتج الاقتصادي للبلاد.
وتشمل حزمة الإجراءات زيادات في المعاشات التقاعدية وزيادة رواتب موظفي الدولة و66 مليار كرونة في دعم الطاقة.
وكان من المقرر أن يتحدث أعضاء الجماعات السياسية التي تطالب بالخروج من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في الاحتجاجات، وفقا لموقع المنظمين.
دعت عريضة عبر الإنترنت نُشرت على موقع منظمي الاحتجاجات إلى "تأمين إمدادات الغاز الطبيعي الرخيصة عبر عقد مباشر مع روسيا، والحياد العسكري والمزيد من الدعم للشركات التشيكية. كما رفضت التوطين الدائم للاجئين الأوكرانيين في جمهورية التشيك"، وفق "بلومبرغ".
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