https://sputnikarabic.ae/20220903/فرضية-جديدة-بشأن-كيفية-بناء-أهرامات-مصر-1067224116.html

فرضية جديدة بشأن كيفية بناء أهرامات مصر

فرضية جديدة بشأن كيفية بناء أهرامات مصر

اكتشف علماء غربيون أدلة جديدة حول نهر النيل، تدعم نظرية حول كيفية تمكن المصريين القدماء من بناء أهرامات الجيزة الضخمة. 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T10:22+0000

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العالم العربي

الأهرامات

مصر

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ووفقا لشبكة "سي أن أن" الأمريكية، فإن الباحثين بقيادة الجغرافي هادر شيشا من جامعة "إيكس مرسيليا" الفرنسية، استخدموا أدلة بيئية قديمة للمساعدة في إعادة بناء شكل نهر النيل في مصر على مدى الثمانية آلاف عام الماضية.وأضاف الباحثون أن مشيدي الأهرام استغلوا على الأرجح ذراع النهر، التي لم تعد موجودة الآن، لنقل مواد البناء لموقع بناء الأهرام.وكشفت الدراسة أن النتائج التي توصل إليها العلماء تظهر أن شكل النيل ومستويات النهر المرتفعة منذ حوالي 4500 عام سهلت بناء أهرامات الجيزة.وأوضحت الدراسة أن المباني شيدت على هضبة الجيزة المتاخمة للقاهرة وهي محاطة بالمعابد والمقابر وأماكن العمال، وهي أقدم عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، لافتة إلى أن المهندسين القدماء استخدموا الفيضانات كمصاعد هيدروليكية.وقال الباحثون في دراستهم إن مياه الفيضان السنوية كانت تعمل كرافعة هيدروليكية، ما يسمح لها بنقل كتل ضخمة من الحجر إلى موقع البناء.وباستخدام مجموعة من التقنيات لإعادة بناء السهول الفيضية للنيل القديم، وجد فريق البحث أن المهندسين المصريين كان بإمكانهم استخدام فرع خوفو النهري الذي أصبح جافًا الآن في النيل لنقل مواد البناء إلى موقع أهرامات الجيزة.كما قاموا بفحص حبيبات حبوب اللقاح المتحجرة من رواسب الطين في منطقة خوفو لتحديد المناطق الغنية بالنباتات والتي تدل على ارتفاع مستويات المياه.وأوضحت الشبكة أن بيانات الباحثين أظهرت أن منطقة خوفو ازدهرت خلال النصف الأول من عصر الدولة القديمة في مصر، من حوالي 2700 إلى 2200 قبل الميلاد، عندما حدث بناء الأهرامات الرئيسية الثلاثة على الأرجح.

https://sputnikarabic.ae/20211218/مغامر-يطير-فوق-أهرامات-الجيزة-ببدلة-مجنحة-فيديو-1054293411.html

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