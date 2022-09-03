https://sputnikarabic.ae/20220903/قديروف-يعلن-تشكيل-فوج-عسكري-جديد-1067229314.html
قديروف يعلن تشكيل فوج عسكري جديد
قديروف يعلن تشكيل فوج عسكري جديد
أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، عن الانتهاء من تشكيل فوج القوات المؤللة رقم 78 الذي سمي على اسم أحمد خادجي قديروف، وهو جزء من فرقة القوات المؤللة 42. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T12:10+0000
2022-09-03T12:10+0000
2022-09-03T12:10+0000
روسيا
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وكتب قديروف عبر قناته الخاصة في "تلغرام" معلنا تشكيل الفوج: "إنه لمن دواعي سروري أن أبلغكم بأخبار سارة. تم الانتهاء من تشكيل فوج البنادق المؤللة رقم 78 الذي سمي على اسم الشخصية السياسية البارزة، بطل روسيا أحمد خادجي قديروف. الفوج جزء من فرقة القوات المؤللة 42 وابتداء من اليوم يمكن للعسكريين في الوحدة الجديدة البدء في خدمة كاملة".كما أعلن عن فخره بأن القيادة تمكنت من استكمال الفوج في أقصر وقت ممكن.يذكر أنه في يوليو/تموز، أعلن قديروف عن تشكيل أربع كتائب بعدد هائل من الأفراد المجندين حصريا من مواطني الجمهورية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قديروف يعلن تشكيل فوج عسكري جديد
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، عن الانتهاء من تشكيل فوج القوات المؤللة رقم 78 الذي سمي على اسم أحمد خادجي قديروف، وهو جزء من فرقة القوات المؤللة 42.
وكتب قديروف عبر قناته الخاصة في "تلغرام" معلنا تشكيل الفوج: "إنه لمن دواعي سروري أن أبلغكم بأخبار سارة. تم الانتهاء من تشكيل فوج البنادق المؤللة رقم 78 الذي سمي على اسم الشخصية السياسية البارزة، بطل روسيا أحمد خادجي قديروف. الفوج جزء من فرقة القوات المؤللة 42 وابتداء من اليوم يمكن للعسكريين في الوحدة الجديدة البدء في خدمة كاملة".
كما أعلن عن فخره بأن القيادة
تمكنت من استكمال الفوج في أقصر وقت ممكن.
يذكر أنه في يوليو/تموز، أعلن قديروف عن تشكيل أربع كتائب بعدد هائل من الأفراد المجندين حصريا من مواطني الجمهورية.