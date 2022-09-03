https://sputnikarabic.ae/20220903/كوشنر-السعودية-سمحت-لنا-باستثمار-أموالها-في-شركات-إسرائيلية-فيديو-1067218269.html

كوشنر: السعودية سمحت لنا باستثمار أموالها في شركات إسرائيلية... فيديو

كوشنر: السعودية سمحت لنا باستثمار أموالها في شركات إسرائيلية... فيديو

قال صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إن السعوديين سمحوا له بالاستثمار في شركات إسرائيلية بعد تلقي شركته الاستثمارية الخاصة مبلغ 2... 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T07:51+0000

2022-09-03T07:51+0000

2022-09-03T07:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

السعودية

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جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، ردا على سؤال عما إذا كان استمرار العلاقة الشخصية الجيدة بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو ما حقق لشركته صفقة الحصول على 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي السعودي.وأضاف كوشنر: "لقد اتخذوا قرارا بالاستثمار، وأنا سعيد جدا بأنهم سمحوا لنا بالاستثمار في شركات إسرائيلية، لتوسيع العمل الذي حققناه في الشرق الأوسط".وأشار إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل في عهد ترامب، وقال: "لم أكن أخفي سرا عندما كنت في الحكومة أن الاستثمار يمكن أن يكون قوة دافعة لجمع الناس سويا".وتابع كوشنر: "مع اتفاقيات إبراهام التي أنجزناها في آخر 6 شهور من عمر الإدارة، نجحنا أخيرا في فتح القنوات، وكتبت في مذكراتي عن تلقينا اتصالات هاتفية من تلك الدول عن رغبتهم في تأسيس علاقات بنكية وإمكانية سفر الناس والرحلات الجوية، وأردنا أن يكون المسلمون قادرين على الذهاب إلى إسرائيل وزيارة المسجد"، بحسب تعبيره.وأردف: "أعتقد أنه كلما خلقت المزيد من التعاملات الاقتصادية بين الإسرائيليين والعرب فإن ذلك يصنع استمرارية للسلام في المنطقة بينما كان هناك مقاطعة قبل ذلك".

https://sputnikarabic.ae/20220827/كوشنر-يكشف-تفاصيل-واقعة-سابقة-لمنع-محمد-بن-سلمان-من-دخول-البيت-الأبيض-1066891064.html

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