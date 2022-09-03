https://sputnikarabic.ae/20220903/مسؤول-عسكري-إيراني-العدو-عمد-إلى-شن-حرب-مركبة-متعددة-الأقطاب-ضد-إيران-1067238152.html

مسؤول عسكري إيراني: العدو عمد إلى شن حرب مركبة متعددة الأقطاب ضد إيران

مسؤول عسكري إيراني: العدو عمد إلى شن حرب مركبة متعددة الأقطاب ضد إيران

أكدت منظمة الدفاع المدني في إيران، اليوم السبت، أن "الردع الدفاعي الذي اعتمدته إيران أجبر العدو على تغيير استراتيجيته". 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T15:56+0000

2022-09-03T15:56+0000

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وقال رئيس منظمة الدفاع المدني العميد غلام رضا جلالي، أمام اجتماع المدراء العامين للدفاع المدني في المحافظات الذي دام لمدة يومين، إن "سياسة الردع التي اعتمدتها طهران في المجال الدفاعي أجبرت العدو على تغيير استراتيجيته إلى دون الحرب والاكتفاء بممارسة الضغوط القصوى والشاملة وخاصة في المجالين الاقتصادي والسيبراني".وأضاف: "العدو الذي اعترف بهزيمته في سياسة ممارسة الضغوط القصوى والشاملة ضد إيران، عمد إلى شن حرب مركبة متعددة الأقطاب"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وشدد رئيس منظمة الدفاع المدني، على أنه "يجري حاليا إعداد توصيات لمواجهة العمليات السيبرانية الوقائية التي سيتم الإعلان عنها قريبا"، موضحا أن "التركيز سينصب على الأمن في الحالات الطارئة مع الأخذ بعين الاعتبار نقاط الضعف الفورية في مجال الإنترنت للبنية التحتية بحيث يمكن إزالة نقاط الضعف في خطة قصيرة الأجل".وختم جلالي بالقول، إنه "من أجل تبني استراتيجية ناجحة تقوم على الدفاع المدني، يجب أولا وقبل كل شيء، أن نعرف التهديد ونتعرف عليه بسرعة. والخطوة التالية هي اختيار وصياغة وتنفيذ إستراتيجية دفاع تعتمد على الدفاع المدني على أساس هذا التهديد".وأعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق اليوم، "تجهيز 51 من مدنه وبلداته بأنظمة دفاع مدني لإحباط أي هجوم أجنبي محتمل"، وسط تصعيد للتوترات مع إسرائيل والولايات المتحدة.وقال نائب وزير الدفاع الإيراني الجنرال مهدي فرحي، إن "معدات الدفاع المدني تمكن القوات المسلحة الإيرانية من تحديد ومراقبة التهديدات باستخدام برامج تعمل على مدار الساعة حسب نوع التهديد والمخاطر"، حسب وكالة "رويترز".

https://sputnikarabic.ae/20220719/إيران-إسرائيل-لا-تجرؤ-ولا-تمتلك-القدرة-لمواجهتنا-عسكريا-وتهديدات-قادتها-مجرد-حرب-نفسية-1065269011.html

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