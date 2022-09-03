https://sputnikarabic.ae/20220903/منظمو-بطولة-أمريكا-المفتوحة-للتنس-مباراة-الوداع-لسيرينا-ويليامز-حضرها-رقم-قياسي-29837-شخصا-1067224011.html
منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس: مباراة الوداع لسيرينا ويليامز حضرها رقم قياسي... 29837 شخصا
منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس: مباراة الوداع لسيرينا ويليامز حضرها رقم قياسي... 29837 شخصا
كشف منظمو بطولة أمريكا المفتوحة، أن مباراة الوداع لنجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز حصدت رقما قياسيا جديدا في الحضور الجماهيري. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T10:21+0000
2022-09-03T10:21+0000
2022-09-03T10:21+0000
سيرينا ويليامز
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ووفقا لـ"بلومبرغ" فإن منظمي البطولة، أعلنوا اليوم السبت، أن مباراة الدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة، والتي تم الإعلان عن أنها ستكون مباراة الوداع لنجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، حضرها رقم قياسي بلغ 29837 شخصًا.وكانت ويليامز، الفائزة 23 مرة في البطولات الأربع الكبرى، قد أعلنت في أوائل شهر أغسطس/ آب الماضي، عن قرب انتهاء مسيرتها الاحترافية في التنس.وقال المنظمون إن مباراة ويليامز أصبحت أكثر المباريات المسائية زيارة في تاريخ البطولة، مضيفين أن يوم الجمعة حطم أيضًا الرقم القياسي للحضور الإجمالي لليوم، حيث حضر 72.039 مشجعًا إلى البطولة.
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سيرينا ويليامز
منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس: مباراة الوداع لسيرينا ويليامز حضرها رقم قياسي... 29837 شخصا
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كشف منظمو بطولة أمريكا المفتوحة، أن مباراة الوداع لنجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز حصدت رقما قياسيا جديدا في الحضور الجماهيري.
ووفقا لـ"بلومبرغ
" فإن منظمي البطولة، أعلنوا اليوم السبت، أن مباراة الدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة، والتي تم الإعلان عن أنها ستكون مباراة الوداع لنجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، حضرها رقم قياسي بلغ 29837 شخصًا.
وكانت ويليامز
، الفائزة 23 مرة في البطولات الأربع الكبرى، قد أعلنت في أوائل شهر أغسطس/ آب الماضي، عن قرب انتهاء مسيرتها الاحترافية في التنس.
وقد خسرت وليامز مساء أمس الجمعة في الدور الثالث أمام الأسترالية أجلا تومليانوفيتش.
وقال المنظمون إن مباراة ويليامز أصبحت أكثر المباريات المسائية زيارة في تاريخ البطولة، مضيفين أن يوم الجمعة حطم أيضًا الرقم القياسي للحضور الإجمالي لليوم، حيث حضر 72.039 مشجعًا إلى البطولة.