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https://sputnikarabic.ae/20220904/اسكتلندا-تراس-قد-تكون-كارثة-على-بريطانيا-1067258863.html
اسكتلندا... تراس قد تكون كارثة على بريطانيا
اسكتلندا... تراس قد تكون كارثة على بريطانيا
قال وزير الخارجية الاسكتلندي نيكولا ستورجيون، إن وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس، التي ترشح نفسها لمنصب رئيس الوزراء، قد تكون كارثة على البلاد إذا فازت في... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T11:02+0000
2022-09-04T11:02+0000
بريطانيا
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هذا وانتهى التصويت في الجولة الأخيرة لانتخاب رئيس الوزراء البريطاني يوم الجمعة الماضية، وستعلن النتائج في 5 سبتمبر/ أيلول.واتهم ستورجيون، تراس بالقيام بحملة حول أولويات الأعضاء الفرديين في حزب المحافظين، مثل التخفيضات الضريبية.مضيفا أن هواجس عدد قليل جدا من أعضاء حزب المحافظين ليست الأولويات الصحيحة للبلاد.هذا وأعلن بوريس جونسون، الذي حل محل تيريزا ماي، كرئيس للوزراء في عام 2019 ، في 7 يوليو/ تموز أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس للوزراء وزعيم حزب المحافظين في المملكة المتحدة. وجرت في 20 يوليو/ تموز، الجولة الخامسة من تصويت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لانتخاب زعيم الحزب، الذي سيصبح أيضا رئيس وزراء البلاد. ونتيجة لذلك، وصل اثنان من المرشحين إلى المرحلة النهائية في السباق الانتخابي، هما وزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير المالية السابق ريشي سوناك.
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اسكتلندا... تراس قد تكون كارثة على بريطانيا

11:02 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISوزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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قال وزير الخارجية الاسكتلندي نيكولا ستورجيون، إن وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس، التي ترشح نفسها لمنصب رئيس الوزراء، قد تكون كارثة على البلاد إذا فازت في الجولة الأخيرة من الانتخابات.
هذا وانتهى التصويت في الجولة الأخيرة لانتخاب رئيس الوزراء البريطاني يوم الجمعة الماضية، وستعلن النتائج في 5 سبتمبر/ أيلول.
وقال ستورجيون: "إذا قادت البلد بنفس الطريقة التي قادت بها حملتها خلال الصيف، فستكون كارثة - ليس فقط لاسكتلندا، ولكن لبريطانيا بأكملها. ولكن دعونا نأمل ألا يحدث هذا، لأن هذا وقت صعب للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة ونحن بحاجة إلى قيادة جادة للغاية وضميرية".
واتهم ستورجيون، تراس بالقيام بحملة حول أولويات الأعضاء الفرديين في حزب المحافظين، مثل التخفيضات الضريبية.
مضيفا أن هواجس عدد قليل جدا من أعضاء حزب المحافظين ليست الأولويات الصحيحة للبلاد.
هذا وأعلن بوريس جونسون، الذي حل محل تيريزا ماي، كرئيس للوزراء في عام 2019 ، في 7 يوليو/ تموز أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس للوزراء وزعيم حزب المحافظين في المملكة المتحدة.
وجرت في 20 يوليو/ تموز، الجولة الخامسة من تصويت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لانتخاب زعيم الحزب، الذي سيصبح أيضا رئيس وزراء البلاد. ونتيجة لذلك، وصل اثنان من المرشحين إلى المرحلة النهائية في السباق الانتخابي، هما وزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير المالية السابق ريشي سوناك.
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