https://sputnikarabic.ae/20220904/الخارجية-الأمريكية-تعلق-على-تعيين-باتيلي-مبعوثا-أمميا-جديدا-إلى-ليبيا-1067267438.html
الخارجية الأمريكية تعلق على تعيين باتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا
الخارجية الأمريكية تعلق على تعيين باتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا
علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي، مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T13:38+0000
2022-09-04T13:38+0000
2022-09-04T13:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، أمس السبت، إن "الولايات المتحدة ترحب بتعيين باتيلي ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم". وأضاف البيان أن "اندلاع أعمال العنف في طرابلس في آب/ أغسطس الماضي، أبرز مثال على عدم استدامة الوضع في ليبيا، مما أكد حاجة جميع الأطراف للعمل بحسن نية وبإحساس بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدد للانتخابات". ولفتت البيان إلى أن "الشعب الليبي طالب بفرصة لاختيار قادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وهي ضرورية لإضفاء الشرعية وضمان المساءلة للحكومة الجديدة". كما دعت الخارجية الأمريكية باتيلي إلى "إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لضمان الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة الليبية، وكذلك عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، لأنها تساعد اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في الإشراف على الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20220904/من-هو-عبد-الله-باتيلي-المبعوث-الأممي-الجديد-إلى-ليبيا؟-1067265738.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ليبيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ليبيا اليوم
الخارجية الأمريكية تعلق على تعيين باتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا
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علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي، مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا.
وقالت
الخارجية الأمريكية في بيان، أمس السبت، إن "الولايات المتحدة ترحب بتعيين باتيلي ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم".
وأضاف البيان أن "اندلاع أعمال العنف في طرابلس في آب/ أغسطس الماضي، أبرز مثال على عدم استدامة الوضع في ليبيا، مما أكد حاجة جميع الأطراف للعمل بحسن نية وبإحساس بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدد للانتخابات".
وأكد أن "الولايات المتحدة ستقدم الدعم الكامل لباتيلي وهو يتوسط في العملية السياسية التي تقودها ليبيا
"، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل وثيق معه.
ولفتت البيان إلى أن "الشعب الليبي طالب بفرصة لاختيار قادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وهي ضرورية لإضفاء الشرعية وضمان المساءلة للحكومة الجديدة".
كما دعت الخارجية الأمريكية باتيلي إلى "إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لضمان الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة الليبية، وكذلك عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، لأنها تساعد اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في الإشراف على الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من البلاد".