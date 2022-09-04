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https://sputnikarabic.ae/20220904/من-هو-عبد-الله-باتيلي-المبعوث-الأممي-الجديد-إلى-ليبيا؟-1067265738.html
من هو عبد الله باتيلي المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا؟
من هو عبد الله باتيلي المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا؟
اختار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السنغالي عبد الله باتيلي ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل". 04.09.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

من هو عبد الله باتيلي المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا؟

13:19 GMT 04.09.2022
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اختار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السنغالي عبد الله باتيلي ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل".
من هو عبد الله باتيلي المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا؟ - سبوتنيك عربي
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